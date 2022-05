ADVIERTEN MULTAS DE HASTA $106 MIL POR NEGARSE A RESPONDER EL CENSO O FALSIFICAR DATOS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

A horas del Censo Nacional previsto para este miércoles 18 de marzo, comenzó a insistirse en la importante de completar el cuestionario y que los datos aportados sean reales. La resolución N° 35/2022 del Indec dispone penalizaciones por «falsear o producir con omisión maliciosa la información» desde $1.076,36 hasta $106.799,35.

El artículo 17 del Decreto 726/2020, publicado el 4 de septiembre de 2020, señala que: «Todos y todas los y las habitantes de la Nación quedan obligados y obligadas a responder la totalidad de las preguntas incluidas en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas Ronda 2020, haciéndose saber que quienes no suministren en término, falseen u omitan la información solicitada incurrirán en infracción y serán pasibles de multa de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 17.622″.

Los importes mínimos y máximos de las multas por los puntos señalados irán desde $1.076,36 hasta $106.799,35, según la gravedad del fallo. Así como el voto, la participación en el censo también es obligatoria y la falta del sufragio, penada con una multa. Así como en el voto, no responder el cuestionario por el censo implicaría una penalidad compleja de instrumentar.

Desde el INDEC, según señaló el portal Infobae, evaden las consultas sobre las multas y en contrapartida destacan que «el censo tiene un dejo romántico y en la sociedad argentina hay conciencia de su importancia. La gran mayoría de gente se presta para contestar de buena manera».

No hay modo de cotejar la veracidad de los datos, como tampoco hay justificativo para brindar información falsa. El cuestionario no pide DNI ni apellidos de las personas censadas dado que rige el secreto estadístico: toda la información es confidencial y se brindará de forma agregada. En la carga online existen mecanismos automáticos capaces de cotejar datos erróneos que restringirán la finalización del formulario hasta que sean corregidos. En cambio, en la carga manual ya no.

Desde el Indec, sugieren que al tratarse de un relevamiento masivo que arroja datos estadísticos y porcentuales, una serie de datos falsos no revisten cambios severos en los resultados generales.

