ACTO CONMEMORATIVO – DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS
Hoy lunes 6 de abril, la comunidad de Miraflores se reunió en la Plazoleta “Celso Páez” para rendir homenaje a nuestros héroes, al cumplirse 44 años de la Gesta de Malvinas.
Nos acompañaron secretarios y subsecretarios municipales, instituciones, vecinos y familiares, en un emotivo encuentro cargado de memoria, respeto y profundo reconocimiento.
El ex combatiente José Díaz brindó unas sentidas palabras, recordando a sus compañeros y destacando el valor, el sacrificio y la hermandad vivida durante el conflicto. “Hoy nos convoca la memoria, el respeto y el compromiso. Recordamos a nuestros héroes con orgullo y reafirmamos que Malvinas nos une como Nación.
Es nuestra responsabilidad mantener viva la historia y transmitirla a las futuras generaciones, con el mismo sentimiento de honor que ellos nos enseñaron.
Desde el municipio reafirmamos el compromiso de mantener viva la memoria colectiva, honrando a quienes defendieron nuestra soberanía con valentía.
Las Malvinas fueron, son y serán argentinas..!