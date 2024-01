ACLARACION DEL EX DIRECTOR DR FELIX RUIZ “LOS MEDICAMENTOS PERTENECEN A ZONA SANITARIA V UDT 3 y 4, ESTABAN EN UN DEPOSITO DEL HOSPITAL BICENTENARIO”

Luego de las publicaciones que se realizaron durante la jornada, que para algunas personas, a lo mejor causaron confusión de quien es el o quiénes son los responsables de dejar vencer gran cantidad de medicamentos e insumos hospitalarios, por este tema el EX DIRECTOR del HOSPITAL BICENTENARIO aclara que ese depósito pertenecía o estaba a cargo de la ZONA SANITARIA V UDT 3 Y 4.-

EL COMUNICADO DEL DR FELIZ RUIZ

A raíz de las noticias difundidas, en el día de la fecha, por diferentes medios de comunicación en las cuales se denuncia que se encontró insumos médicos vencidos en el Hospital del Bicentenario, quiero aclarar que lo encontrado pertenece a un deposito de ZONA SANITARIA V UDT 3 Y 4 la cual NO estaba bajo mi responsabilidad, es una institución separada que no depende del hospital del cual yo estaba a cargo.

Ambas son instituciones totalmente independientes una de otra, es decir el hospital no depende de zona sanitaria, ni zona sanitaria depende del hospital. Es por ello que los elementos hallados no eran del hospital ni para el hospital, y por lo tanto la dirección de dicha institución no podía administrarlos ni acceder a ellos. Me veo en la obligación de aclarar este hecho debido a que se dieron varios mal entendidos y a raíz de esto se menciona mi nombre en diferentes redes sociales y portales.

Dr. Ruiz, Félix Eduardo.

Relacionado