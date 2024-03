ACCESO AL BENEFICIO «TARIFA SOCIAL» PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

La Subsecretaría de Transporte de Chaco destaca la importancia del beneficio conocido como Tarifa Social para el transporte público en todo el país.

La Tarifa Social es un beneficio a nivel nacional que busca garantizar el acceso equitativo al transporte público para todos los ciudadanos. Con un descuento del 55% en los pasajes, este programa permite a quienes cumplan con ciertos requisitos disfrutar de tarifas reducidas en todos los transportes públicos que utilizan la tarjeta SUBE, incluyendo trenes, subtes, colectivos, entre otros, durante las 24 horas del día, todos los días del año.Para poder acceder, se debe tener en cuenta: ser jubilado o pensionado, personal de trabajo doméstico registrado , ser veterano de guerra, ser monotributista social o estar inscripto en alguno de los programas sociales designados, como Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Programa Jóvenes con más y Mejor Trabajo, Seguro por Desempleo, Seguro de Capacitación y Empleo, Programa Progresar, Programa Potenciar Trabajo, Pensión No Contributiva o Programa Promover Igualdad.Si el usuario cumple con alguno de los requisitos antes nombrados, se puede avanzar con los tramites pertinentes para obtener el beneficio de tarifa social.Lo primero que se puede hacer es asociar la tarjeta SUBE al DNI. Si ya tienen una tarjeta SUBE, se pueden hacer a través de la aplicación SUBE, disponible para dispositivos Android en el Play Store.Si al querer hacerlo, existe alguna duda o inconveniente mayor pueden acercarse de lunes a viernes a la UGS Casa de Gobierno en Marcelo T. de Alvear 145, planta baja, de 7:00 a 13:00 hs, llevando la SUBE y el DNI.En caso de que no tengan una tarjeta SUBE, pueden retirarla presentando el DNI en las siguientes unidades de gestión: UGS Casa de Gobierno en Marcelo T. de Alvear 145, planta baja, de 7:00 a 13:00 hs; UGS SUBE Resistencia en Ecuador 33 (Av. Sarmiento y calle 4), de 8:00 a 18:00 hs; UGS Subsecretaría de Transporte Saenz Peña en Centro Cívico Cultural (Ex Ferichaco), de 7:00 a 17:00 hs.Es importante tener en cuenta que las tarjetas SUBE tienen un saldo negativo de $880, correspondiente al costo del plástico, que se descontará en la primera carga que se realice.

En el caso de que el usuario prefiera comprar la tarjeta de manera online, también se puede, ingresando a este link: https://tarjetasube.sube.gob.ar/subeweb/Webforms/Account/Views/solicitar-tarjeta.aspx

Y lo retiran CON DNI, unicamente en: UGS SUBE Resistencia: CALLE ECUADOR 33 (Av. sarmiento y calle 4) – 8:00 A 18:00 HS y UGS Casa de gobierno: Planta Baja Unidad de Gestión Marcelo T de Alvear 145, 7:00 a 13:00 Hs.