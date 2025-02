ABORDAJE INTEGRAL DE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS: EL PROGRAMA FORTALEZA RECIBIÓ UN VEHÍCULO QUE PERMITIRÁ UN MEJOR TRABAJO EN TERRITORIO

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

La incorporación de un nuevo vehículo al programa Fortaleza permitirá un mejor trabajo en el territorio y llegar a diferentes puntos de la provincia, para avanzar en el abordaje de situaciones de consumos problemáticos. “Es fundamental trabajar juntos como comunidad, codo a codo, para el abordaje de esta problemática ”, dijo la vicegobernadora Silvana Schneider.



La vicegobernadora, Silvana Schneider, acompañada por el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, concretó este jueves la entrega de una camioneta para el programa provincial interministerial “Fortaleza”, que favorecerá el abordaje integral de consumos problemáticos.

Durante la entrega del vehículo, la vicegobernadora Silvana Schneider, destacó la importancia de este programa interministerial que tiene el objetivo del abordaje de los consumos problemáticos en la provincia.

La incorporación de este vehículo al programa “Fortaleza” permitirá mejorar los desplazamientos,mejorando la autonomía de los equipos del programa que trabajan en el territorio.. “Agradezco enormemente al Ministerio de Seguridad de la provincia del Chaco y, en particular, a su equipo de logística, quienes han gestionado con celeridad para que hoy podamos disponer de este vehículo, beneficiando directamente al programa Fortaleza y a todos los chaqueños.», dijo la vicegobernadora.

En este contexto, aseguró, que el objetivo es llegar a todos los puntos de la provincia con este programa. “Queremos que todos los chaqueños, sepan cuáles son las herramientas con las que contamos desde el programa Fortaleza”, dijo la vicegobernadora. “Es fundamental trabajar juntos, como comunidad, codo a codo, para el abordaje de esta problemática, que no solo nos debe preocupar, sino que precisamente nos ocupa”, dijo Schneider.

La vicegobernadora explicó que el Gobierno Provincial, a partir de la instrumentación del programa Fortaleza, apunta a consolidar el armado de esta red de contención, que no solo pretende escuchar, acompañar y establecer una red de abordaje para las familias y las personas que necesiten salir adelante ante situaciones de consumos problemáticos.

En este punto se trabaja con diferentes organizaciones que atienden de manera ambulatoria esta problemática. También se fortalece el trabajo mancomunado con los hospitales y áreas de salud mental. Y se refuerzan los sistemas de guardias remotas, que están formadas por equipos interdisciplinarios, específicamente preparados para atender situaciones de consumos problemáticos.

Matkovich: “Lucha contra el crimen organizado, persecución del delito y atención a las víctimas de este flagelo”

Por su parte, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, destacó que por iniciativa del gobernador Leandro Zdero se creó la subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado que ha marcado un gran avance en la estrategia de abordaje de esta problemática en nuestra provincia. Esta entidad no solo se enfoca en la persecución de los delitos relacionados con las drogas, sino que también brinda el apoyo necesario a las familias y a los individuos afectados.

“Bajo la dirección de la vicegobernadora, se ha implementado un programa integral que busca ofrecer soluciones a las múltiples situaciones que generan dolor en la comunidad, especialmente entre los jóvenes. La respuesta institucional demuestra un compromiso firme por atender esta problemática”, concluyó el funcionario provincial.

Programa Fortaleza: “Es fundamental la colaboración de la comunidad en la lucha contra los consumos problemáticos”

La coordinadora del programa Fortaleza, Alejandra Castro explicó que el programa Fortaleza, impulsado por el gobernador Leandro Zdero y la vicegobernadora Silvana Schneider, fue lanzado en el mes de septiembre del año pasado y se viene consolidado como una iniciativa interministerial destinada a fortalecer la presencia estatal en las comunidades.

Castro aseguró que la incorporación de esta camioneta, por parte del gobierno, a través del Ministerio de Seguridad y su área de logística optimizará la capacidad de respuesta y permitirá un acceso más rápido a diversas localidades, alineándose con el objetivo de atender las necesidades directamente en el territorio. En este sentido destacó el trabajo articulado que se lleva adelante con otros ministerios y áreas gubernamentales.

“Es necesario que se sumen las comunidades, los barrios y las personas, para tratar esta problemática que nos afecta a todos”, dijo Castro al remarcar que es fundamental la colaboración de la comunidad en la lucha contra los consumos problemáticos.

“ Es crucial denunciar los puntos de venta de sustancias ilegales, subrayando la importancia de proteger a los jóvenes del consumo de alcohol y drogas. El gobernador ha enfatizado la necesidad de esta colaboración, lo que requiere el involucramiento activo de la sociedad”, dijo la encargada del programa Fortaleza.

Las denuncias pueden realizarse de manera anónima a través del 0800 -19 – DROGA . Además, se invita a otras instituciones como ser iglesias u otros grupos de trabajo, a contactarse a través del instagram ( fortaleza.gob) para establecer redes de apoyo.

