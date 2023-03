«A ROSARIO NO LA CUIDAN, NO PODEMOS PERSEGUIR NI UNA MOTO», DIJO EL INTENDENTE PABLO JAVKIN

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Pablo Javkin, intendente de Rosario, brindó una entrevista a Clarín tras el atentado contra el comercio de la familia de Antonela Roccuzzo. Dijo que sospecha «de todo» y espera que el hecho genere, al menos, «un punto de inflexión».

«La reflexión es la de siempre: la incertidumbre que se da cuando se producen estos hechos tiene que ver con la impunidad con la que estos hechos se comenten, sin detenciones ni persecución inmediata y sin ningún enfrentamiento posterior al hecho. No hay que descartar ninguna hipótesis», expresó durante la entrevista realizada por el medio citado.

«El tipo de preparación. Los guantes, el cuidado. Las características de cómo se cometió el hecho me ratifica la sospecha de que evidentemente esto no puede considerarse sólo como la hipótesis de una banda», indicó el intendente que además dijo sospechar de la participación de fuerzas de seguridad. «Yo dudo de todo. Y creo que va a ser importante si el fiscal puede avanzar. Estoy a disposición del fiscal y por supuesto analizo presentarme como querellante. Estoy mencionado en una nota que es una amenaza hacia mí. Claramente quiero seguir la investigación y voy a exigir el esclarecimiento de este hecho«, señaló.

Sobre la comunicación que mantuvo con Alberto Fernández dijo: «Yo le había planteado al Presidente una agenda de cosas, hace diez días, cuando lo vi. En la agenda había cosas puntuales, de acciones que deberíamos hacer. Algunas vienen avanzando y otras requieren mejor ritmo, particularmente las vinculadas con el despliegue de las fuerzas federales en el territorio de la ciudad. Desde ese día estoy en contacto diario con el jefe de Gabinete que además conoce la ciudad y con quien nos conocemos desde hace muchos años. El seguimiento de los temas lo hago con él«.

Confirmó que mantuvo también contacto con el ministro de Seguridad de la Nación, Alberto Fernández. «Hablé a primera hora, apenas nos enteramos del hecho. Creo que el hecho de que haya movimientos en las designaciones de los responsables del Comando Federal de Rosario tiene que ver con que en alguna de las cosas que planteamos no estábamos tan desacertados«, indicó.

Se refirió además a las declaraciones públicas del ministro indicando: «Me parecieron todas absolutamente equivocadas. Tanto las de ayer como las de hoy. La cantidad de detenidos no tiene significancia si el grueso de los detenidos es por procedimientos menores. La respuesta de que les tienen miedo a las fuerzas federales… el índice de homicidios creció. Eso es muy objetivo. No se verifica en absoluto (lo que dijo el ministro)».

«Al contrario. Históricamente la presencia de fuerzas federales generaba una reducción del número de homicidios. Hablar de que perdimos contra el narcotráfico cuando no tenemos un vehículo que persiga una moto. Para sacar esa conclusión deberíamos estar en una situación muy diferente a la que tenemos ahora. No comparto la forma y por supuesto el contenido. Son respuestas que debiera dar el ministerio de Seguridad. Obviamente es un mal mensaje. Imagínense al ciudadano común escuchar al ministro de Seguridad decir que las cosas se están haciendo bien cuando las cosas no se están haciendo bien «, agregó.

