85º ANIVERSARIO DE TRES ISLETAS: EN EL ACTO CENTRAL ESTUVIERON PRESENTES FUNCIONARIOS LOCALES, PROVINCIALES E INTENDENTES DE DISTINTAS CIUDADES

OTROS REPRESENTANTES DESTACADOS

En esta fecha especial uno de los oradores también fue el ex intendente, ex diputado provincial y ex vice gobernador del Chaco, Don Miguel Pibernus, quien en esta ocasión dirigió unas palabras en representación de los primeros pobladores inmigrantes.

También acompañaron autoridades policiales; la Banda Militar Ministro Domingo Maracci de la Base de Apoyo Logístico de la Tercera Brigada de Monte; la Reina Departamental 2022 Carla González con sus princesas Celeste Melina Peña y Aldana Nerina Radalj y representantes eclesiásticos.