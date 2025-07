VÁZQUEZ CRUZÓ A CAPITANICH: “LOS CLUBES NO SE SIENTEN REPRESENTADOS CON LAS EXPRESIONES QUE TUVO SOBRE ELLOS”

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Esta mañana, en una conferencia de prensa, el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, presentó un balance de todo lo realizado durante este primer semestre. Además, manifestó su asombro por los dichos de Capitanich porque “he tenido muchos llamados, de los clubes y deportistas, que me transmitieron no sentirse representados con esas expresiones, muy erróneas, pero se entiende por dónde viene. No se convencen que ya no están más en el gobierno, perdieron las elecciones, eso les sigue molestando y lo que dicen es “sin fundamento”. Está demostrado el trabajo que lleva adelante el Instituto del Deporte cumpliendo con el compromiso y la alianza con los deportistas de toda la provincia. Acá están volcados todos los recursos de los chaqueños”, dijo.

Fabio Vázquez, presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, junto a Gabriel Pellegrini, vicepresidente de la institución, presentó un balance de gestión correspondiente a los primeros seis meses del año, destacando los logros y proyectos impulsados para el desarrollo del deporte en la provincia. “Se han entregado recursos, se han entregado elementos deportivos, hemos asistido y lo seguimos haciendo a las instituciones; también llevamos capacitación y descentralización de los Programas en toda la provincia”-agregó Vázquez. Hasta la fecha, se han registrado más de 427 instituciones deportivas y 371 deportistas en el área de registro deportivo provincial, lo que facilita la articulación con el gobierno para acceder a programas y subsidios destinados a mejorar el desempeño y competencias de los atletas a nivel provincial, nacional e internacional.

Además, el Instituto implementa un área de esponsorización que ha demostrado ser eficaz gracias a una ley que fomenta la colaboración entre el sector público y privado. En este primer semestre, se han aprobado 154 proyectos deportivos, con 11 más pendientes de aprobación.

Vázquez también informó sobre la Ley del Programa Provincial de Asistencia a Deportistas Amateur, asegurando que la comunidad debe conocer cómo se utilizan los recursos públicos. Se destinaron un total de 121 millones de pesos en ayudas a 56 instituciones deportivas y 62 deportistas, beneficiando a 20 disciplinas diferentes. Un proyecto emblemático, «Chaco Juega», se lleva a cabo en las 70 localidades de la provincia, abarcando 29 disciplinas convencionales, siete adaptadas y ocho para adultos mayores. Este programa cuenta con un presupuesto estimado de 800 millones de pesos. Desde enero hasta junio, el Instituto realizó 243 intervenciones de entrega de elementos deportivos a diversas instituciones. Además, se llevan adelante 21 disciplinas en el Polideportivo Jaime Zapata y siete en el Parque Urbano Tiro Federal, atendiendo a más de 1,100 deportistas diariamente.

Por último, el programa «Chaco Olímpico» ha otorgado más de 60 becas deportivas a jóvenes talentos, facilitando recursos para su entrenamiento y movilidad. Vázquez enfatizó que el trabajo conjunto con otros sectores del gobierno es fundamental para alcanzar todos los rincones de la provincia y promover una cultura deportiva inclusiva. “Agradecemos a todas las instituciones que apoyan la práctica del deporte y buscamos, como nos pidió el Gobernador Leandro Zdero, un deporte para todos”, concluyó Vázquez.

Por último, Pellegrini expresó que “estamos muy conformes por el trabajo que realizamos en base a los recursos con los que disponemos. Lo manifiestan los deportistas que asistimos con elementos, capacitaciones, torneos, etc. ese ánimo nos demuestra que estamos haciendo las cosas como se deben”, dijo y agregó que: “Estamos llegando a toda la provincia, como no ocurría ni existía de hace mucho tiempo”.

Relacionado