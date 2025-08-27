SAENZ PEÑA: ESCLARECEN UN ROBO Y UN HURTO EN “LA TERMAL”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta madrugada los efectivos de las Comisarias Primera y Segunda de esa localidad pudieron dar con los supuestos autores y recuperar objeto sustraídos en distintos ilícitos.

Entre las 3 y las 5 los uniformados realizaron dos procedimientos en los cuales pudieron establecer que los elementos secuestrados serian de dudosa procedencia.

En primer lugar en Calle 5 entre 8 y 10 del Barrio Belgrano los efectivos demoraron a dos hermanos de 23 y 25 años, en una causa por “Supuesto Hurto”, donde la damnificada denunció la sustracción de una bomba de agua.

Estas personas fueron encontradas en la via publica mientras trasladaban un carro en el que transportaban residuos y distintos elementos, dentro de dicho carro el personal encontró la bomba en cuestión.

Ante esto los policías demoraron a estos jóvenes y secuestraron el elemento para trasladarlos a la comisaria. Ambos hermanos fueron notificados en una causa por “Supuesto Hurto”, en tanto que la bomba fue devuelta a su dueña.

Por otra parte, cerca de las 4 en calle 27 y 12 tras ser identificados por las cámaras de videovigilancia los uniformados demoraron a una mujer y un hombre de 31 y 37 años respectivamente, quienes al ver al móvil policial intentaron huir pero fueron demorados a los pocos metros.

Estos tenían en su poder un acolchado de dos plazas, cuatro remeras, dos camisas de grafa, una camiseta deportiva, tres jeans, dos camperas, un chaleco, tres buzos, una luz de emergencia, un prolongador eléctrico, dos pavas eléctricas y un microondas, quienes al preguntarle sobre la procedencia de estos elementos no supieron dar explicación alguna.

Ante ello ambos fueron demorados y trasladados a la comisaria interviniente, donde tras averiguaciones y recorridas los policías pudieron establecer que lo hallado en el poder de estas personas, fue sustraído de un domicilio en el Barrio Centro, en el cual su propietario no se encontraba, y estos aprovecharon para forcejear un portón y un ventilas e ingresar.

Finalmente, la pareja de 37 y 31 fue notificada de su aprehensión en una causa por “Supuesto Robo” para permanecer alojada en la dependencia policial, todo ello conforme la Magistratura Actuante.

