MIRAFLORES: MEJORAS EN LA SEGURIDAD VIAL

Estas mejoras son parte de un esfuerzo continuo para garantizar la seguridad y comodidad de todos los peatones y conductores que transitan por nuestras vías.

Durante este periodo de mantenimiento, es fundamental que todos los vecinos y visitantes respeten los conos de advertencia, estos están colocados para señalizar las áreas en trabajo y asegurar la seguridad de todos.

Reduzcan la velocidad: Conduzca con cuidado para prevenir accidentes y respetar el flujo adecuado del tráfico.

Estén atentos a las señalizaciones temporales, estas indicaciones se actualizan conforme avanzan los trabajos para guiar de manera segura el tránsito.