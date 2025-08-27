MIRAFLORES: MEJORAS EN LA SEGURIDAD VIAL
La municipalidad de Miraflores se encuentra llevando a cabo trabajos de pintura, arreglos y refacciones en los lomos de burro que están en el acceso sur de la localidad.
Estas mejoras son parte de un esfuerzo continuo para garantizar la seguridad y comodidad de todos los peatones y conductores que transitan por nuestras vías.
Durante este periodo de mantenimiento, es fundamental que todos los vecinos y visitantes respeten los conos de advertencia, estos están colocados para señalizar las áreas en trabajo y asegurar la seguridad de todos.
Reduzcan la velocidad: Conduzca con cuidado para prevenir accidentes y respetar el flujo adecuado del tráfico.
Estén atentos a las señalizaciones temporales, estas indicaciones se actualizan conforme avanzan los trabajos para guiar de manera segura el tránsito.
Agradecemos la paciencia y colaboración de toda la comunidad durante estos trabajos de mejora. Con su apoyo, estamos creando un entorno más seguro y eficiente para todos. Si tiene alguna pregunta o necesita más información, no dude en contactar a la municipalidad.