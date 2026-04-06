MAPA DE LA DESIGUALDAD: EL 10% MÁS RICO GANA 13 VECES MÁS QUE EL MÁS POBRE

La distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población se mantuvo en 13 veces, en el cuarto trimestre del 2025, sin mejoras respecto al año pasado, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Asimismo, el organismo indicó que el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, se ubicó en 0,427, apenas por debajo del 0,430 registrado un año atrás.

El Indec precisó que los ingresos totales crecieron 44,9% interanual en términos nominales. El 10% más rico concentra el 32,3% del total de los ingresos, mientras que el 10% más pobre apenas accede al 1,8%.

El ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 30,0 millones de personas, alcanzó $635.996, mientras que el ingreso promedio de la población ocupada fue de $1.068.540.

No obstante, la mediana de la población ocupada se ubicó en $800.000. Esto implica que la mitad de los trabajadores gana menos que ese valor, lo que evidencia una fuerte dispersión en los salarios y una concentración en los niveles más altos.

A su vez, el 62,6% de la población total (18.805 mil personas) percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a $1.011.863. Analizado según la escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles 1 a 4) fue de $351.028; el del estrato medio (deciles 5 a 8), de $940.586; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), de $2.476.247.

Por otro lado, la brecha de género también está presente en la distribución del ingreso, ya que los varones registran un ingreso promedio de $1.191.364, mientras que las mujeres perciben $838.336.