LA PREMONICIÓN DE MIGUEL BORJA SOBRE SANTIAGO BELTRÁN QUE SE VOLVIÓ VIRAL TRAS SU GRAN PRESENTE EN RIVER
Un video de 2024 muestra a Miguel Borja elogiando a Santiago Beltrán, hoy figura del Millonario tras reemplazar a Franco Armani.
El fútbol suele regalar situaciones que adquieren otro significado con el paso del tiempo. En las últimas horas, se viralizó un video grabado en 2024 en el predio de River Camp, en el que Miguel Borja destacaba las condiciones de Santiago Beltrán, por entonces arquero de la Reserva.
El registro corresponde a un momento distendido en el que el delantero colombiano participó junto a un amigo influencer de un desafío de tiros libres. Del otro lado estaba el arquero, quien sorprendió con una atajada que generó la reacción inmediata del delantero colombiano.
La frase de Borja que anticipó el presente de Beltrán en River
En uno de los remates, la pelota se dirigía al ángulo, pero el arquero respondió con una volada que evitó el gol. Tras la acción, Borja elogió al joven guardameta y dejó una frase que hoy vuelve a tomar relevancia: «Este va a ser uno de los mejores arqueros del fútbol argentino».
El influencer polibamba compartió nuevamente el video en redes sociales y el actual futbolista de Al Wasl reafirmó su valoración sobre su ex compañero: «Está siendo el mejor y seguirá siéndolo… Bravo el pibe». La escena que en su momento parecía una anécdota hoy adquiere mayor dimensión por el presente de Beltrán, quien debutó en la Primera de River durante la actual temporada.
Los números de Santiago Beltrán que sostienen la expectativa en River
El arquero se adueñó del puesto en un contexto exigente, ya que debió reemplazar a Franco Armani por lesión. Desde entonces disputó 13 partidos, recibió 8 goles y logró mantener la valla invicta en 8 oportunidades. Además, arrastra una racha de 3 encuentros consecutivos sin que le conviertan, registros que reflejan su seguridad y consolidación bajo los tres palos del equipo dirigido por Martín Demichelis.
Mientras tanto, Borja continúa su carrera en el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, donde suma 4 goles en 9 partidos desde su salida de River a fines del año pasado. Sin embargo, su frase sobre Beltrán volvió a cobrar fuerza y se resignificó a partir del crecimiento del arquero en el fútbol argentino.