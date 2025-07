Inter Miami quiere juntar a Messi con Rodrigo De Paul: la postura del jugador y su club

Rodrigo De Paul.

Cuánto pide el Atlético Madrid por Rodrigo De Paul en este mercado de pases

Según detalló Romano, la postura de De Paul es positiva: no vería con malos ojos mudarse a Miami, especialmente teniendo en cuenta que el Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que una adaptación anticipada al entorno sería clave para su futuro en la Selección.

El medio español As agregó que si bien el Atlético no lo considera intransferible, no lo dejará ir por cualquier monto. La dirigencia del club colchonero espera al menos 15 millones de euros por el 100% de su ficha, lo que representa un desafío para Inter Miami, que debe moverse dentro de los límites salariales de la MLS y los cupos de jugadores franquicia, que actualmente están ocupados por Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets.

En este contexto, la franquicia de Florida analiza diferentes fórmulas contractuales para poder fichar a De Paul sin romper el esquema financiero del club. La expectativa es que, si la negociación avanza, el argentino pueda sumarse antes del cierre del libro de pases del verano estadounidense.

Racing y Flamengo también siguen de cerca al mediocampista

Mientras Inter Miami avanza en las charlas, otros dos clubes están atentos a la situación del ex Racing y Udinese. Flamengo, uno de los gigantes del continente, está dispuesto a hacer una fuerte inversión para repatriarlo, y Racing mantiene la ilusión de que, una vez finalizado el Mundial 2026, De Paul vuelva a vestir la camiseta que lo vio nacer.

Por ahora, la pelota está en manos del Atlético de Madrid y del entorno del futbolista. Pero la posibilidad de volver a compartir cancha con Messi y proyectar el futuro inmediato en Estados Unidos parece seducir a Rodrigo De Paul, que podría cambiar Madrid por Miami en las próximas semanas.