Fuerte Esperanza se prepara para una gran fiesta por su 47° aniversario

Fuerte Esperanza, Chaco – El próximo 27 de septiembre, el corazón del Impenetrable chaqueño volverá a latir al ritmo de la música y la alegría. A partir de las 21:00 horas, el Polideportivo Municipal Gonzalo Galo será escenario de una gran celebración con motivo del 47° aniversario de Fuerte Esperanza.

Con entrada libre y gratuita, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una noche cargada de emociones y talentos locales y regionales. El evento contará con la participación de artistas destacados como:

⭐ David Gómez

🎤 Nazareno Ybarra

🎵 Los Aranditas

💃 Activando Cumbia

🎸 Pablo Museca

🥁 Los Duendes del Chamame

La propuesta promete ser una verdadera fiesta popular, con música en vivo, baile, cultura y espíritu comunitario. Desde la organización invitan a toda la comunidad a ser parte de este momento especial que busca no solo festejar un nuevo aniversario de la localidad, sino también fortalecer los lazos entre los vecinos.

El evento es organizado por la Intendencia Municipal de Fuerte Esperanza, bajo la gestión de la intendenta Inés Ortega, quien destacó el valor de estos encuentros para «celebrar la identidad, el crecimiento y el compromiso de toda la comunidad con su pueblo».

🔥 “Será una noche inolvidable para toda la familia. Los esperamos a todos para compartir juntos esta gran fiesta!”, señalaron desde el municipio.

