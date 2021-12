ENTRE LÁGRIMAS, EL «KUN» AGÜERO ANUNCIÓ SU RETIRO DEL FÚTBOL

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

El jugador del Barcelona dio este miércoles una conferencia de prensa, donde confirmó lo que se esperaba. El argentino se ocupará de su salud.

Sergio Agüero anunció su retiro del fútbol profesional durante una emocionante conferencia de prensa que el club Barcelona le organizó en el estadio «Camp Nou».

El Kun confirmó los rumores sobre su retiro como profesional, debido al problema cardíaco. «He decidido dejar el fútbol, primero está mi salud», aseguró entre lágrimas.

«Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes y pico. Estuve en buenas manos de los médicos, que han hecho lo mejor y me dijeron que lo mejor era dejar de jugar. He tomado la decisión hace diez días, hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza pero no había mucha…», dijo.

«Estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Siempre soné jugar al fútbol, desde los 5 años que toqué una pelota. Mi sueño era jugar en Primera División. Agradecer a Independiente donde me formé, al Atlético de Madrid que apostó por mi con 18 años para hacer las cosas en Europa. La gente del City que ya sabe lo que siento, he dejado lo mejor ahí, me trataron muy bien. Y al Barsa, Joan y todo el equipo que ha contado conmigo. Sabía que venía a uno de los mejores equipos del mundo pero las cosas pasan por algo, me trataton muy bien desde que llegué, la gente también. Y claramente a la Selección Argentina que es lo que más amo. Agradecer a todos los que están acá, a mi familia, a los que trabajaron conmigo, mis compañeros hasta hace poco en el Barsa», manifestó el Kun.

En ese snetido, el delantero manifestó: «Hice lo mejor para ayudar a ganar. Gracias a los que me ayudaron a crecer, me voy con la cabeza alta y feliz, no sé qué me esperará ahora pero tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor para mi. Gracias a los periodistas, que a veces me trataron bien y a veces no je. A todos los hinchas de los clubes que jugué. Me quedó con cosas muy bonitas, gracias».

El delantero estuvo acompañado por el presidente Joan Laporta. «Has tomado la decisión correcta y tienes nuestro apoyo en esta cuestión. Has sido un jugador de reconocimiento mundial», le dijo el mandamás del club culé.

Lo que sí se filtró es que el club catalán tiene preparado un pequeño homenaje al jugador argentino, que apenas pudo jugar cinco partidos y convirtió un gol en el clásico frente al Real Madrid.

Agüero había firmado dos años de contrato con la entidad catalana, pero tuvo que retirarse durante el partido frente al Alavés, el pasado 30 de octubre.

