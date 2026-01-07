EL TREN SARMIENTO ARROLLÓ A UN HOMBRE EN LA ESTACIÓN LINIERS: CÓMO ESTÁ
La víctima tuvo que ser rescatada por los bomberos y trasladada a un hospital. Se registraron importantes demoras en el servicio.
Luego de realizarle los primeros auxilios, la víctima fue inmovilizada con el objetivo de evitar lesiones más graves o complicaciones adicionales en su estado de salud.
Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima ni su edad, así como tampoco dieron mayores detalles respecto a su estado de salud luego de ser rescatado por los bomberos. Testimonios de usuarios en redes sociales indicaron que se habría tratado de un intento de suicidio, aunque esto no fue confirmado por fuentes oficiales.
Desde Trenes Argentinos especificaron que, pasadas las 8, las formaciones del Tren Sarmiento volvían a detenerse en la estación Liniers luego de la colisión, aunque el servicio circulaba con algunas demoras. Poco después, la frecuencia se restableció a sus horarios habituales.