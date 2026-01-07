El tren Sarmiento arrolló a un hombre en la estación Liniers: cómo está

Un hombre fue atropellado por una formación del tren Sarmiento a metros de la estación Liniers. Tras ser rescatado con vida, la víctima tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital público porteño con diagnóstico de politraumatismos.

El hecho ocurrió este miércoles por la mañana pasadas de las 7 a la altura del paso a nivel de la calle Cuzco, a pocos metros de la mencionada estación, e involucró a una formación que circulaba sentido a Once, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Con motivo del dramático accidente, el tren Sarmiento continuó funcionando, pero el servicio circuló con importantes demoras durante las primeras horas de la mañana y las formaciones permanecieron varios minutos sin detenerse en la estación Liniers.

Tras recibir el aviso del incidente, personal de Bomberos de la Ciudad acudió rápidamente al lugar y montó un operativo de emergencia para rescatar al hombre herido que permanecía sobre las vías, debajo de la formación.

Luego de realizarle los primeros auxilios, la víctima fue inmovilizada con el objetivo de evitar lesiones más graves o complicaciones adicionales en su estado de salud.