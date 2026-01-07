El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el cronograma de pagos correspondiente a los programas provinciales, el cual comenzará a abonarse a partir de este viernes 9.

Los montos serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles para su utilización a través de todos los canales electrónicos habilitados.

Detalle de fechas

Viernes 9 de enero

Pueblos Originarios (Ministerio de Salud)

Expertos (Ministerio de Salud Pública)

Jueves 15 de enero

Becas Más Salud (Ministerio de Salud)

Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno)

Viernes 16 de enero

Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión – Ministerio de Desarrollo Humano)

Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva – Ministerio de Desarrollo Humano)

Programa de Reconversión Laboral Canillitas (Ministerio de Desarrollo Humano)

Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ministerio de Educación)

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas destacaron que el cronograma tiene como objetivo ordenar los pagos y evitar concentraciones innecesarias, garantizando que los beneficiarios puedan disponer de sus acreditaciones de manera ágil y segura, mediante el uso de los canales electrónicos del NBCH.