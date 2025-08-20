El PRO cuestionó a Javier Milei por el abuso de los vetos y exigió el Presupuesto 2026

En su conclusión, el documento remarca que aún con la actual composición del Parlamento existe la posibilidad de construir una mayoría que garantice el equilibrio fiscal. El antecedente de la Ley Bases es citado como ejemplo de que los consensos, aunque difíciles, son alcanzables con debate serio. Y remata con una advertencia política: un presupuesto sin déficit enviaría al mundo una señal de fortaleza, indispensable para cimentar confianza en el rumbo económico.