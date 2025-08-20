EL JUICIO CONTRA “LA BANDA DE LOS COPITOS” CONTINÚA CON LOS ALEGATOS DE LA FISCALÍA

En el cierre del debate del juicio contra “la banda de los copitos” por el intento de asesinato a Cristina Kirchner, este miércoles alega la fiscalía, encabezada por Gabriela Baigún.

La semana pasada, los abogados defensores de la expresidenta pidieron 15 años de prisión para Fenando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el delito de “homicidio agravado” en grado de tentativa, mientras que solicitaron la absolución de Nicolás Carrizo.

“Sabag Montiel y Brenda Uliarte quisieron garantizarse que Cristina Kirchner y su custodia no pudieran repeler el ataque”

Este miércoles, Baigún aseguró que el ataque a Cristina Kirchner fue premeditado. “Los imputados simularon ser seguidores de la exmandataria para infiltrarse entre la gente. Pretendieron garantizarse que ella y su custodia no pudieran repeler el ataque”, argumentó.

La fiscal sostuvo que Sabag Montiel “recorrió la zona en los días previos para evaluar cómo era la dinámica de la llegada de Cristina a su domicilio y el contacto con sus seguidores, a quienes saludaba, firmaba libros”.

“El ataque fue llevado a cabo mediando violencia de género y violencia política. Cristina Kirchner fue atacada por su condición de mujer y para que no pudiera seguir desempeñando su vida política”, remarcó.

Baigún exhibió un video que muestra el recorrido de Sabag Montiel y Brenda Uliarte en las horas previas al ataque. “Estuvieron todo el día juntos. Y quisiera que vean la tranquilidad con la que ambos se van moviendo por la ciudad, y la tranquilidad que hay en sus rostros, sabiendo lo que iban a hacer a la noche”, planteó.

“Culminaron el recorrido en Juncal y Uruguay, la esquina donde vivía Cristina Kirchner. Ambos se infiltraron entre la militancia”, continuó.

Baigún exhibió un video que Uliarte grabó a las 20.52, justo antes del ataque. “Estaba muy cerca de Cristina Kirchner, como se puede ver”, remarcó.

“Allí Sabag Montiel emergió entre la multitud, empuñó un arma de fuego, extendió el brazo y, a pocos centímetros del rostro de la expresidenta, gatilló una vez”, describió.

Brenda Uliarte estuvo en la audiencia de alegatos. (Foto: TN / Agustina Ribó).

El juicio

El juicio por el intento de magnicidio, que ocurrió el 1° de septiembre de 2022 y que está siendo llevado adelante por el Tribunal Oral Federal N°6, está llegando a su fin.

El miércoles 13 de agosto, la querella expuso sus alegatos y aseguró que la investigación tuvo “errores”. En esta línea, el abogado Marcos Aldazabal indicó: “No hay dudas de que Fernando Sabag Montiel gatilló sobre la cabeza de la expresidenta y pretendió cometer un asesinato, pero los errores comenzaron el 1 de septiembre de la mano de la jueza Capuchetti”.

“Se atentó contra la figura política más importante de nuestro país; sin embargo, la jueza no hacía absolutamente nada. La trataba como una causa normal. No pidió allanamientos, ni detenciones. No investigó en lo más mínimo. No tomó una sola medida de prueba sobre el borrado de los celulares”, argumentó el letrado.

Con respecto a los acusados, la defensa de Cristina Kirchner pidió 15 años de prisión para Sabag Montiel y Uliarte, ya que sostuvo que hubo una coautoría entre los dos acusados.

“Está acreditado que Sabag Montiel gatilló el arma. Hay registros fílmicos y químicos; hay testimonios de las personas que estaban ese día que escucharon el gatillo y vieron la mirada de odio de él”, expresó Aldazabal. A su vez, remarcó el testimonio de los testigos y la confesión de Sabag Montiel. “No hay ningún tipo de dudas que él es el ejecutor”, agregó.

En cuanto a Brenda Uliarte, el abogado señaló que “portó un arma de similares características meses antes del atentado”. “Fue ella quien le dijo a su amiga que había que matar a Cristina y que ella iba a ser la organizadora”, dijo en su exposición.

Los abogados de CFK pidieron que Sabag Montiel sea condenado a 15 años de prisión. (Foto: TN / Agustina Ribó).

Antes de pedir el monto de la pena, Aldazabal desarrolló tres agravantes. Por un lado, la de la violencia de género, ya que “no solo se atentó contra la figura política más importante de la Agentina, sino que además molestaba que sea mujer”.

En segundo lugar, agregó la del uso del arma de fuego, sobre la cual argumentó que la misma era apta para el disparo y que la munición era idónea. “Había sido custodiada perfectamente y la dispararon 50 veces para demostrar que funcionaba correctamente“, detalló.

Por último, sumó al agravante de la participación en el hecho al señalar que “fueron coautores y no partícipes”.

La querella pidió la absolución para Carrizo. (Foto: TN / Agustina Ribó).

En el caso de Nicolás Carrizo, apodado como el “jefe de los copitos” porque llevaba adelante la administración de la venta de copos de azúcar, el abogado Juan Manuel Ubeira pidió la absolución por el beneficio de la duda.

“Siento que los dichos de Carrizo en un chat son desagradables, pero Cristina no quiere para él lo que la Justicia federal hizo con ella, que por un chat que ella no escribió armaron una causa contra ella. No somos lo mismo”, expresó.

En esta nueva audiencia, la fiscalía a cargo de Gabriela Baigún presentará sus argumentos ante el Tribunal Oral Federal N°6. En octubre del año pasado, la funcionaria ya había pedido que a la imputación contra “los copitos”, se le sume un agravante y aseguró que el hecho “fue perpetrado con violencia de género en la modalidad de violencia política”.

Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo están imputados por “homicidio triplemente calificado por mediar violencia de género, por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa”, pero con distinta participación.

Se espera que los últimos en exponer sus alegatos sean los defensores de los acusados a finales de agosto.