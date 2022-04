ROBARON Y ATACARON A GOLPES A UN EMPLEADO DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE SÁENZ PEÑA

Un empleado de 49 años terminó hospitalizado tras ser asaltado por dos personas que además de llevarse sus pertenecías, lo agredieron físicamente. Otros trabajadores manifestaron el «temor» de trabajar en el lugar a raíz de «la falta de seguridad».

Sucedió ayer por la mañana en la terminal de ómnibus de Sáenz Peña. Un empleado de 49 años fue asaltado por dos personas que además de llevarse sus pertenecías, lo agredieron físicamente.

El hombre realizó la denuncia pertinente y en ella radicó que el hecho se produjo ayer alrededor de las 8 cuando terminaba de realizar su trabajo. Según contó, ingresó a una habitación dentro de la terminal y fue entonces cuando se acercaron dos personas que le pidieron dinero.

El empleado les contestó que no tenía dinero y ante dicha respuesta los asaltantes le quitaron su celular y un juego de llave que tenía una del depósito de encomienda BUT PAK.

El hombre pidió que no se llevaran sus pertenencias y fue entonces cuando lo agredieron físicamente. Según radicó en su denuncia, recibió golpes de puño y también con un elemento contundente, lastimaron uno de sus ojos y el pómulo izquierdo.

A raíz de los golpes, el empleado debió ser asistido en la guardia del hospital 4 de Junio. Recibó tres puntos de sutura en su frente. Presentaba, además, escoriaciones en su mano izquierda y dolor en su abdomen.

Según dijo a la Policía, pudo reconocer a sus agresores y los identificó como hermanos.

Sobre la agresión, otros trabajadores manifestaron su «permanente temor de trabajar en la terminal de ómnibus» ya que el lugar «no cuenta con personal de seguridad y las cámaras de seguridad no funcionan».

Mencionaron que contantemente son víctimas de robo de motos, no solo ellos sino de las personas que concurren al lugar. «Es una zona complicada, demasiado que no roban todas las boletarías a la noche. No hay seguridad, ni cámaras o alguien que se haga responsable si te roban», señalaron.

Se dio intervención medico policial. Se puso en conocimiento al fiscal en turno quien dispuso se sustancien actuaciones y se inserte orden del día para la aprehensión de los autores.