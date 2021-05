POLINI: “AIDA AYALA FALTA A LA VERDAD Y EN ALGÚN MOMENTO TIENE QUE RECONOCER LO QUE PASÓ”

La interna de la Unión Cívica Radical (UCR) no cesa sus chispazos entre los distintos dirigentes, y tras las declaraciones de ayer de la diputada nacional Aida Ayala, este miércoles el próximo presidente del partido en la provincia y actual intendente de Coronel Du Graty Juan Carlos Polini respondió duramente y aseguró que esta “falta a la verdad”.

“Aida Ayala falta absolutamente a la verdad, desde el momento que salió de la reunión realizó declaraciones que no condicen con lo que se habló. Se victimiza de una situación que no es real y está demostrado que no está proscripta”, disparó Polini en comunicación con La Radio, y agregó que ahora “quedará en el gesto de ella en reconocer qué es lo que pasó y decir la verdad de lo que sucedió”.

En relación a la acusación de Ayala sobre el pedido de expulsión del partido del concejal de Resistencia Dino Ortiz Melgratti, aseguró que “la UCR necesita orden, y se ha generado esta posibilidad a través de la suspensión de la afiliación de este concejal a raíz de la actitud que ha tenido en los últimos tiempos, votando junto con Gustavo Martínez, por ejemplo, el impuestazo en Resistencia”, no obstante, sostuvo que “hubo otras diferencias más, pero esta fue la más importante”. “Ella se negó, diciendo que la prensa no iba a atender las declaraciones que podía hacer y a los 10 minutos que salió de ahí salió un papel de prensa en todos los medios de la provincia”, señaló.

En línea a las distancias internas, el futuro presidente del partido en Chaco reconoció que también hubo “una diferencia de criterios en cuanto a la concepción del radicalismo” con la presidenta de la línea Nea, sin embargo, reiteró que “esto no ha significado una proscripción, en ningún momento la ingeniera Aida Ayala ha tenido la imposibilidad de participar, ni siquiera de las elecciones provinciales”.

“La cuestión empieza por casa, lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestra casa, entonces no podemos hacer una sociedad, un acuerdo, un aglomeramiento con gente, como Nea por ejemplo, que votan lo que quieren, que hacen el negocio que quieren en lugares como Resistencia”, apuntó, y remarcó que en otras localidades se mantiene la unidad con la línea partidaria de Ayala “porque se generaron las condiciones, porque el comportamiento de los militantes de esa línea interna no tenemos nada que decir”. “El radicalismo, de una vez por todas, tiene que saber quién es quién”, insistió.

Respecto a la actualidad y las internas, reconoció que “el radicalismo no está bien en la provincia, y si queremos ser visibles electoralmente tenemos que generar las posibilidades de participación y que el afiliado tenga la posibilidad de elegir”, y agregó, sobre Nea, que “me hubiese gustado ser presidente de la UCR por interna física partidaria, me hubiese encantado que presenten una lista a nivel provincial”.

“Nosotros hemos tenido estos últimos años resultados adversos electoralmente hablando. Y la única forma, si queremos tener la posibilidad, es haciendo fuerte la UCR, teniendo orden, conducción, y lo primero que tenemos que hacer es decir la verdad”, insistió, y concluyó que “las cosas las tenemos que arreglar en casa. Lo primero que hay que hacer es respetar”.

