LEANDRO ZDERO “PLANTEAMOS UNA TRANSICIÓN ORDENADA” , “ORGANIGRAMA Y NOMBRES RECIÉN EN NOVIEMBRE Y CERRO SALUDANDO POR LOS 87 AÑOS DE LA CIUDAD”

En la mañana del 03 de octubre, en el marco de los festejos del 87 aniversario de nuestra ciudad Juan José Castelli entrevistamos el Gobernador Electo Leandro Zdero quien nos comentó parte de su agenda, planteo una transición ordenada, responsabilidad para estos tres meses al gobierno actual, que el organigrama y nombres que integraran ese equipo se conocerá en noviembre, cerrando saludo y agradeció a los habitantes de Juan José Castelli.

RECORRER LA REGION ENTRE EL 12 Y 13 DE OCTUBRE

Respecto a la próxima visita el gobernador electo nos dijo “hay agendas que están armando, en estos momentos me encuentro en unas reuniones en Buenos Aires, pero si, ya hay agendas para Juan José Castelli”, desde las filas de Juntos por el Cambio trascendió que la fecha seria entre el 12 y 13 de octubre..

Estamos por iniciar ahora una reunión después tenemos actividades, entrevistas, por el aniversario de los 40 años de la democracia, y después tenemos otra reunión por la tarde.

PLANTEAMOS UNA TRANSICION ORDENADA

Respecto a la transición Leandro Zdero gobernador electo del Chaco nos dijo “Nosotros lo que planteamos básicamente es hacer una transición ordenada, para que haya garantías de algo que tiene que ser natural, natural en el sentido de que las cosas se hagan bien, ordenado, previsible y que las obras no se paralicen”.

Agrego “Nosotros le hemos pedido especialmente al gobernador y espero que asi sea, no estoy advirtiendo esa situación por lo cual los equipos que nosotros enviamos encabezado por nuestra vicegobernadora Silvana Schneider tiene que ver justamente con esto, con establecer esto, hemos hecho una seria de requerimientos, esperemos que los próximos días tengamos información, porque es información que no la tenemos, solamente algunas han trascendido, otras informaciones que no están en el gobierno digital, así que básicamente estamos esperando esa situación, vamos a esperar una semana más para contestar, y si eso ocurre , seguiremos trabajando para que sea ordenada”.

ASUMIR LA RESPONSABILIDAD

Respecto a los pase a planta masivos, que supuestamente están firmando en dos sectores Insssep y ministerio de seguridad y justicia nos dijo “No tenemos conocimiento, solamente ha trascendido, espero que no, tampoco veo firmadas las resoluciones que andan circulando por el mismo gobernador, espero que obviamente se asuma la responsabilidad, me parece que en esto es muy serios, nosotros vamos a seguir esperando la contestación y después en consecuencia tomaremos decisiones”.

ORGANIGRAMA Y NOMBRES DE FUNCIONARIOS EN NOVIEMBRE

Respecto a algunas áreas, las que tienen gran presupuesto en esta gestión IAFEP, DDHH, GENERO entre otras, como continúan en la gestión 2023 – 2027 LEANDRO ZDERO nos respondió “Estamos trabajando sobre eso, para que a partir de noviembre Vamos a comunicar cuál va a ser la estructura y en base eso después también avanzar ya en noviembre aproximadamente la definición de equipos”-

SALUTACION Y AGRADECIMIENTOS

En el cierre envió un mensaje de salutación y agradecimientos, dijo “Simplemente saludarlos, desearle realmente un feliz aniversario, con una mirada especial para ese Norte que está creciendo pero fundamentalmente el portal del impenetrable, Juan José Castelli, a toda su gente, a los que hicieron todo este trabajo para llegar al presente y el compromiso de trabajar no solamente para el crecimiento sino para el desarrollo de esa hermosa y gran localidad”.

