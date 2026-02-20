LA APA CREA UN REGISTRO DE INFRACTORES POR RELLENOS DE LAGUNAS Y OBSTRUCCIONES DE CANALES

Según explicó, el presidente de APA, Jorge Pilar, el nuevo registro permitirá “identificar con nombre y apellido a quienes impiden el normal escurrimiento del agua en los campos del interior chaqueño”. Además, señaló que será una herramienta clave, ya que permitirá diferenciar a quienes cumplen las normas de quienes no lo hacen.

La Administración Provincial del Agua (APA) puso en marcha un Registro de Infractores para combatir prácticas ilegales que afectan los recursos hídricos de la Provincia del Chaco, como rellenos de lagunas y obstrucciones de canales.

Pilar, advirtió sobre la situación hídrica crítica en la región y remarcó la necesidad de gestionar el agua de manera responsable y sostenible.

Promover la responsabilidad en el uso del agua

Desde la APA indicaron que la medida busca promover la responsabilidad colectiva en el manejo de los recursos hídricos. El objetivo es que el Registro de Infractores genere conductas más responsables, priorizando el interés general por sobre acciones individuales que pueden perjudicar a comunidades enteras.

El funcionario también explicó que la decisión se da en un contexto complejo, marcado por precipitaciones irregulares y lluvias por debajo de lo habitual. En ese sentido, recomendó a los productores optimizar el uso de sus reservorios y elegir cultivos acordes a la situación climática actual.

Además, Pilar remarcó que la provincia trabaja en el control de unos 2.600 kilómetros de canales de drenaje que durante años estuvieron desatendidos, con falta de mantenimiento y planificación.

Como ejemplo de la problemática, mencionó un hecho ocurrido el 24 de diciembre en zonas de Presidencia Roque Sáenz Peña y Pampa del Infierno, donde un productor obstruyó un canal pese al pronóstico de lluvias. Según relató, el equipo técnico intentó persuadirlo para que retirara el taponamiento, pero finalmente debió intervenir la fuerza pública para resolver la situación.

Para más información sobre el Registro de Infractores, la APA informó que se puede consultar a través de sus canales oficiales o en sus oficinas en la provincia.

