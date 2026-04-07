FÚTBOL LIBRE POR CELULAR: CÓMO VER EN VIVO INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. BOLÍVAR
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Bolívar por la Copa Libertadores 2026.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Bolívar por la Copa Libertadores 2026
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa o Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Rodrigo Atencio, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernandez o Álex Arce; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
- Bolívara: Carlos Lampe; Escleizon Freita, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría, José Sagredo; Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Christian Alemán, Jhon Velásquez; Martín Cauteruccio y Brian Oyola. DT: Flavio Robatto.
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.