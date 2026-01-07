DESPISTO Y VOLCO POR LA RUTA 89 POR UN HIERRO CRUZADO

En la siesta de este martes, alrededor de las 14:55, en Ruta Nacional Nº 89, kilómetro 289, en General Capdevila, se produjo el vuelco de un vehículo.

Personal policial constató en el lugar, a unos 20 metros de la Ruta 89, una camioneta Toyota Hilux, blanca, de la empresa Cofco Internacional Argentina S.A, no hallándose a los ocupantes del rodado.

Sin embargo, una persona presente indicó que el conductor y único ocupante del rodado había sido traslado consciente por conocidos en un vehículo particular hacia el Hospital de Charata.

Vuelco de una camioneta.

Se trataba de M.L.A, de 44 años, con domicilio en Santiago del Estero. El mismo había manifestado haber perdido el control del rodado y despistando, luego de que un hierro se le cruzara en una rueda.

El fiscal en turno dispuso que se labre un acta constatación y la camioneta sea entregada a empleados de la empresa, haciéndose presente momentos después, el señor R.E.A, de 35 años, empleado de la empresa, quien recibió el rodado.