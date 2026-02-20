CORONEL DU GRATY: ÚLTIMOS DÍAS PARA ANOTARSE AL SORTEO DE VIVIENDAS

La convocatoria permanecerá abierta hasta el miércoles 25 de febrero, fecha límite para completar el formulario digital.

Desde el organismo provincial destacaron que la modalidad de inscripción es completamente online, lo que permite realizar el trámite de manera simple y rápida desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Para postularse, los interesados deben ingresar al sitio oficial del IPDUV o a través de la plataforma Tu Gobierno Digital.

El registro forma parte de una política habitacional que busca ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda para familias de la localidad, garantizando transparencia y orden en el proceso de selección. En ese marco, se recordó que uno de los requisitos fundamentales para participar del sorteo es que el grupo familiar acredite ingresos mínimos de $800.000.

Previo al inicio del registro online, técnicos del organismo provincial realizaron jornadas de asesoramiento presencial en el municipio, donde brindaron información detallada sobre los requisitos, la documentación necesaria y el funcionamiento del sistema de inscripción digital. Estas instancias permitieron acompañar a los vecinos y despejar dudas sobre el proceso.

Ante la buena respuesta registrada hasta el momento, desde el IPDUV reiteraron la invitación a quienes aún no completaron el trámite a hacerlo dentro del plazo establecido, aprovechando los últimos días en los que la plataforma permanecerá habilitada. El sorteo de las viviendas forma parte de las acciones que impulsa la provincia para avanzar en soluciones habitacionales y acompañar a las familias chaqueñas en el acceso a una vivienda digna, fortaleciendo el desarrollo de las comunidades del interior provincial.

