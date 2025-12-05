ZONA INTERIOR ROBOS FRUSTRADOS Y ELEMENTOS RECUPERADOS EN PAMPA DEL INDIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los agentes actuaron rápido y lograron devolver lo robado a sus dueñas.

En dos hechos ocurridos este viernes en Pampa del Indio, personal policial recuperó objetos sustraídos y los restituyó a sus propietarias, ambas jóvenes de 20 años.

En el barrio La Merced, una vecina se despertó y notó que alguien había tomado su bicicleta deportiva desde el frente de su casa. Horas después, un hombre intentó vender una bici similar a muy bajo precio en otro barrio. Al ver la patrulla, escapó por una zona boscosa y dejó tirado el rodado, que luego fue secuestrado y entregado nuevamente a la dueña.

El segundo hecho ocurrió en el barrio Santa Teresita, donde una joven denunció que durante la madrugada le habían llevado un motor color naranja y un televisor de 32”. Tras algunas averiguaciones, un vecino entregó los objetos de manera voluntaria, aclarando que no conocía a quienes se los vendieron.

En ambos casos, la fiscalía dispuso que los elementos recuperados fueran devueltos a las damnificadas, continúan las tareas para identificar a los autores de los robos.

Relacionado