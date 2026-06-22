ZDERO: “LA BAJA DE LA MORTALIDAD MATERNO INFANTIL NO ES CASUAL, ES EL RESULTADO DE UNA DECISIÓN DE GOBIERNO”

”Los resultados en la reducción de la mortalidad materno infantil son frutos de los trabajos en territorio, especialmente en la zona de El Impenetrable”-destacó el Gobernador Zdero.

En el marco de las actividades por el Día de la Bandera, el gobernador Leandro Zdero brindó declaraciones periodísticas en las que destacó la reducción de la mortalidad infantil en la provincia, especialmente en la región de El Impenetrable; y atribuyó estos resultados al trabajo en territorio y articulado entre las distintas áreas del Gobierno. “La mortalidad infantil se ha reducido de forma abrupta en nuestra provincia y esto se ha dado específicamente en el Impenetrable chaqueño. Esto no es casual, tenemos médicos, un plan en materia de salud, medicamentos y realizamos operativos de forma permanente”, expresó.

En ese sentido, explicó que las políticas sanitarias se complementan con acciones de desarrollo humano y de educación. “Abordamos todas las cuestiones que son de ayuda social: asistencia, asignaciones, tarjetas y Ñachec, coordinándolo con Salud y Educación para que el chico vaya a la escuela y su mamá pueda atenderse en el centro de salud. Ese es el Chaco que queremos y a esas adversidades las enfrentamos hoy con un Plan de Gestión en toda la provincia”, sostuvo.

Durante sus declaraciones, Zdero vinculó estos objetivos con el legado de los próceres nacionales al señalar que “los héroes y próceres como Belgrano nos dejaron ese legado y cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad de cuidarlo”.

Por otra parte, el Gobernador afirmó que su gestión busca promover la autonomía y las oportunidades para todos los chaqueños. “Estoy convencido de que hay dirigentes que quieren a la ciudadanía arrodillada porque les conviene”, expresó, y recordó el testimonio de una productora del Impenetrable: “Nos decía que antes le cambiaban un chivito por una bolsa de mercadería y hoy vende su producción y gana el pan con el sudor de su frente”.

Asimismo, destacó el impacto del programa Fortaleza en el abordaje de los consumos problemáticos. “Hace un rato se me acercó aquí en el acto un papá, me abrazó y me dijo ‘gracias por el programa Fortaleza’. Para mí es la obra más importante que hemos encarado, porque significa sacar a las personas de los consumos problemáticos”, afirmó.

Finalmente, Zdero aseguró que el Gobierno provincial sigue trabajando de manera integral para brindar más oportunidades a los jóvenes. “No solamente combatimos el narcotráfico, sino que ayudamos a nuestros chicos a que puedan salir adelante. Queremos y luchamos, todos los días, por un Chaco mejor”-concluyó.

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