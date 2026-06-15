¡YA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN LA COLOCACIÓN DE POSTES PARA CONCRETAR UNA OBRA HISTÓRICA PARA FORTÍN LAVALLE!
Desde el primer día, la Municipalidad de Villa Río Bermejito no dejó de articular y gestionar junto a la empresa Telecom para hacer posible la llegada de una antena con señal Personal a la localidad.
Esta importante obra beneficiará a todos los pobladores de Fortín Lavalle, mejorando la comunicación y el acceso a la conectividad.
Desde la gestión de la Municipalidad de Villa Río Bermejito agradecemos a todos los que están haciendo posible este proyecto, que representa un paso más hacia el desarrollo y la integración de nuestras comunidades.
Más gestión. Más conectividad. Más oportunidades para nuestra gente.
Municipalidad de Villa Río Bermejito.
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