¡VIVA LA BANDERA! ¡VIVA LA PATRIA! 20 DE JUNIO – DÍA DE LA BANDERA ARGENTINA
Hoy nos reunimos en la Plaza San Martín de Miraflores para rendir homenaje a nuestro símbolo más sagrado: la Bandera Celeste y Blanca.
El acto se llevó a cabo en conjunto con la Escuela de Enseñanza Primaria N° 1017 y la Escuela de Enseñanza Primaria N° 1034, con la presencia de directivos, docentes, alumnos y familias que colmaron la plaza de celeste y blanco
Momento de emoción: Los alumnos de 4° grado realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera. Ese “Sí, prometo” de los chicos es el futuro de la Argentina que se escucha fuerte en Miraflores.
Alumnos, docentes y vecinos cantamos el Himno Nacional Argentino y recordamos al General Manuel Belgrano, quien nos dejó el legado más grande: una Patria, una Bandera, un mismo sentimiento.