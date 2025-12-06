VILLA ÁNGELA: DETUVIERON A UN JOVEN POR AMENAZAS CON ARMA BLANCA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este viernes por la noche, personal de la Comisaría Segunda de Villa Ángela esclareció un hecho de amenazas agravadas, tras la denuncia de una vecina del barrio.



Cerca de las 21:40, la ciudadana manifestó que se encontraba en el patio delantero de su vivienda, ubicada en calles Lugones y Quebracho, cuando su vecino se presentó en el lugar portando un cuchillo y comenzó a amenazarla.

Con la denuncia radicada, efectivos que realizaban tareas preventivas en el marco del Operativo Motorizado “Lince” iniciaron la búsqueda del sospechoso. Minutos después, lo ubicaron cuando caminaba por Lugones y Naranjero, procediendo a su aprehensión. Durante el operativo, se secuestró un cuchillo con mango de madera y una hoja de aproximadamente 10 centímetros.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el joven fue notificado de su aprehensión en la causa por amenazas con arma.

