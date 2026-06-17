VILLA ÁNGELA ALLANAMIENTO ANTIDROGAS: SECUESTRO DE ARMAS Y DOS DETENIDOS

Se llevaron a cabo dos operativos simultáneos en viviendas de Enrique Urien y Villa Ángela.

Esta mañana, efectivos de la División Operaciones Drogas Interior Villa Ángela realizaron dos allanamientos por supuesta infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes, bajo la intervención de la Fiscalía de Investigación Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El primer procedimiento tuvo lugar en una propiedad rural ubicada en el Lote N° 23 de Enrique Urien. Allí, aprehendieron a un hombre de 44 años y secuestraron 36 plantas de cannabis sativa, cogollos de marihuana en distintos recipientes, picadores y un teléfono celular. Como así también, incautaron un arma de fabricación casera tipo “tumbera” calibre 5.5 mm modificada a calibre 22 mm y cartuchos de diversos calibres, como secuestro impostergable.

La segunda intervención, se desplegó en el barrio Túpac Amaru de Villa Ángela. En este domicilio, los uniformados detuvieron a un hombre de 43 años e incautaron envoltorios con semillas de marihuana y recortes de nailon.

Finalmente, ambos involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente para la continuidad de las diligencias judiciales correspondientes.

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