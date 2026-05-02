VER PARA SER LIBRES 2026: INICIA EN CHACO EL OPERATIVO OFTALMOLÓGICO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

La iniciativa se desarrollará desde este lunes 4 hasta el viernes 15 de mayo, de 9 a 17 Hs, abarcando más de 30 localidades y parajes.

El programa nacional “Ver para Ser Libres” llegará nuevamente a la provincia del Chaco con un operativo integral de salud visual destinado a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años en situación de vulnerabilidad social.

La propuesta es impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, en articulación con el Gobierno del Chaco a través de las carteras de Desarrollo Humano, Salud y Educación. El objetivo es garantizar el acceso a controles oftalmológicos y a lentes, contribuyendo a mejorar el rendimiento escolar, la autonomía y la calidad de vida de los estudiantes. También es oportuno aclarar que de requerirse, un mayor cupo del asignado por móvil oftalmológico diario, se flexibilizará la atención hasta dar respuesta a la demanda existente.

El operativo cuenta con 2 unidades móviles completamente equipadas que recorrerán distintos puntos del territorio chaqueño. Cada camión tiene capacidad para realizar más de 100 atenciones diarias, incluyendo diagnóstico, evaluación interdisciplinaria y entrega inmediata de anteojos. En casos que requieran mayor complejidad, los lentes serán confeccionados en laboratorio para su posterior entrega.

Previo a las jornadas, los estudiantes son evaluados mediante tamizajes en sus establecimientos educativos. Aquellos que presentan dificultades visuales acceden luego a la atención especializada durante el operativo. Las jornadas pueden sufrir posibles modificaciones, en caso de condiciones climáticas adversas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Primera semana (4 al 8 de mayo)

Camión 1:

-Lunes 4: Villa Río Bermejito (EEP N°138, incluye Fortín Lavalle y El Espinillo)

-Martes 5: Pampa del Indio (EEP N°94)

-Miércoles 6: Presidencia Roca (CIC)

-Jueves 7: General José de San Martín (EEE N°10, incluye Pampa Almirón)

-Viernes 8: General José de San Martín (EEE N°10, incluye La Eduvigis)

Camión 2:

-Lunes 4: Concepción del Bermejo (EEP N°671)

-Martes 5: Pampa del Infierno (Oficina de Desarrollo Social)

-Miércoles 6: Campo Largo (CEF N°4)

-Jueves 7: Las Breñas (CEF N°4, incluye Mesón de Fierro)

-Viernes 8: Charata (EEA N°3). En estas localidades: Pampa del Infierno, Las Breñas y Charata, también se suman el Ministerio de Gobierno y el Registro Civil con operativos de DNI.

Segunda semana (11 al 15 de mayo)

Camión 1:

-Lunes 11: Colonia Elisa (EES N°20, incluye Capitán Solari)

-Martes 12: La Verde (EEP N°67, incluye La Escondida y Lapachito)

-Miércoles 13: Presidencia de la Plaza (EEP N°58)

-Jueves 14: Machagai (EEP N°940, incluye Colonia Aborigen)

-Viernes 15: Quitilipi (CIC, incluye Colonia Aborigen)

Camión 2:

-Lunes 11: San Bernardo (EEP N°237, incluye La Clotilde y La Tigra)

-Martes 12: Villa Ángela (EEP N°663, incluye Pampa Landriel)

-Miércoles 13: Coronel Du Graty (Microestadio municipal, incluye Santa Sylvina)

-Jueves 14: Hermoso Campo (Club Atlético Sportivo Argentino, incluye Chorotis, Tres Mojones, Venados Grandes, Zuberbühier e Itín)

-Viernes 15: General Pinedo (EEP N°387)

Desde Desarrollo Humano, destacaron la importancia de este tipo de políticas públicas que garantizan derechos y promueven la igualdad de oportunidades, acercando servicios esenciales a comunidades alejadas y fortaleciendo la inclusión social en todo el territorio provincial.

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