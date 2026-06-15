VARIAS MOTOS INCAUTADAS Y UNA CAMIONETA SECUESTRADA EN UN OPERATIVO ANTIWILEROS

14-06-2026

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Durante la madrugada de este domingo, los Agentes policiales llevaron a cabo un nuevo dispositivo de seguridad vial y prevención en el centro de Sáenz Peña para prevenir delitos y reforzar los controles vehiculares.



El operativo se desarrolló mediante puestos fijos y móviles en distintos sectores de la ciudad. Como resultado, incautaron seis motocicletas y se labraron varias actas de infracción.



Asimismo, procedieron a la demora de un hombre que transportaba un secarropa, el cual no supo acreditar propiedad ni procedencia. En otro procedimiento, interceptaron una camioneta Volkswagen Amarok V6, la cual se encontraba realizando maniobras peligrosas y circulando a alta velocidad por la zona céntrica. El conductor fue notificado de su situación legal y el vehículo quedó secuestrado preventivamente a disposición de la Justicia.

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