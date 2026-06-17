UNA NENA FUE ATACADA POR UN PERRO PITBULL Y SUFRIÓ LESIONES GRAVES

Una nena de 5 años fue atacada por un perro pitbull en la ciudad de Esquina y sufrió graves heridas en el rostro, en un hecho que generó conmoción y preocupación entre los vecinos.

El episodio ocurrió este fin de semana, en un sector interno cercano a la calle Dr. Emilio Hansen. Tras el ataque, la menor fue asistida de urgencia en el Hospital San Roque, pero debido a la gravedad de las lesiones, debió ser trasladada al Hospital Pediátrico Juan Pablo II de la capital correntina.

Según confirmó la directora del hospital local, la niña permanece internada y a la espera de una cirugía reconstructiva.

El caso reavivó el reclamo de los vecinos por la presencia de perros sueltos en la zona. Habitantes del barrio aseguran que no es la primera vez que ocurren episodios similares y exigen medidas urgentes para evitar nuevas situaciones de riesgo.

Mientras tanto, crece el pedido para identificar a los responsables del animal y determinar posibles sanciones. Desde distintos sectores insisten en la importancia de la tenencia responsable, como clave para prevenir este tipo de ataques.