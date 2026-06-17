Una multitud participó del debut de la Selección Argentina en pantalla gigante

La cábala mundialista se renueva en Castelli. Más de 800 personas se congregaron en el Arena Impenetrable para acompañar y alentar a la Selección Argentina en su debut mundialista.

En una noche cargada de emoción y entusiasmo, estudiantes de promociones y prepromociones de los establecimientos secundarios compartieron una jornada de integración, recreación y pasión futbolera, que tuvo como punto culminante la transmisión en pantalla gigante del encuentro entre Argentina y Argelia.

Banderas, cánticos y una energía contagiosa fueron el marco de una verdadera fiesta popular, donde los presentes vibraron con cada jugada y celebraron juntos la contundente victoria del seleccionado nacional, una goleada que renueva la ilusión y la esperanza de todo un pueblo.

El Arena Impenetrable volvió a convertirse en un gran espacio de encuentro para la juventud, reafirmando el espíritu de unidad, compañerismo y acompañamiento que despierta la Selección cada vez que sale a la cancha.

Así se vivió en Castelli el primer paso de la Scaloneta en el Mundial: una multitud alentando unida, celebrando la victoria y renovando el sueño mundialista.

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