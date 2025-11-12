UNA CIUDADANA BRASILEÑA MURIÓ TRAS SER ATACADA A GOLPES EN PLENA CALLE CORRIENTES

Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco (dcha.) con su hija (izq.)

Una turista brasileña de 69 murió tras ser atacada por un hombre que la golpeó en la cabeza de un momento a otro en plena avenida Corrientes de la Ciudad de Buenos Aires. El agresor tiene un historial de antecedentes violentos y problemas psiquiátricos.

El ataque ocurrió el jueves pasado cerca del mediodía en el cruce de avenida Corrientes y Agüero, cuando la víctima, Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, fue golpeada por un desconocido. Esto hizo que la mujer cayera e impactara su cabeza contra el asfalto, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico grave. Pese a que fue trasladada de urgencia por una ambulancia del SAME a un hospital porteño y atendida por los médicos, falleció el viernes.

Según detallaron en C5N, el golpe letal en la cabeza se produjo desde atrás, por lo que la víctima no tuvo manera de defenderse del atacante ni de amortiguar si caída.

María había viajado a Buenos Aires para acompañar a su hija, Carol, quien cursa la carrera medicina de la Universidad de la Buenos Aires. Era jubilada tras desempeñarse como funcionaria del Tribunal de Justicia de Goiás (TJGO) y solía quedarse la mitad del año en Argentina junto a la joven para ayudarla.

El jueves, cuando la mujer se dirigía a cambiar dinero para pagar el alquiler de la casa, fue atacada por un hombre. La hipótesis del robo se descartó cuando horas más tarde la policía encontró al asesino.