UNA CAMIONETA CON UNA FAMILIA ENTERA VOLCÓ Y DESPISTÓ POR LA RUTA 89

Un grave siniestro vial ocurrió durante la noche del domingo sobre la Ruta Nacional Nº 89, a la altura del kilómetro 205, entre Las Breñas y Corzuela, donde una camioneta Toyota Hilux despistó y volcó.

A pesar de la violencia del impacto, los cinco ocupantes lograron sobrevivir y solo sufrieron lesiones leves.

Personal de la Comisaría de Las Breñas acudió al lugar, tras ser alertado sobre el vuelco, y encontró el vehículo a unos 100 metros de la cinta asfáltica, sobre el lado izquierdo del carril descendente.

La camioneta era conducida por un hombre de 36 años, domiciliado en Presidencia Roque Sáenz Peña, quien viajaba junto a su esposa de 40 años, y sus tres hijos menores de 9, 8 y 1 año de edad.

Antes del arribo policial, la mujer y los niños habían sido trasladados al Hospital de Las Breñas en un vehículo particular, mientras que el conductor fue llevado en ambulancia para su atención médica.

Según el informe de la médica de guardia, el conductor no presentaba lesiones, mientras que su esposa y los tres menores sufrieron heridas de carácter leve.

Por disposición de la Jueza de Paz y Faltas local, se procedió al secuestro de la camioneta y del dinero encontrado en su interior, consistente en 1.000 dólares estadounidenses y 1.060.000 pesos, además de notificarse al conductor de un acta contravencional por presuntas infracciones al Código de Faltas Provincial.

En el operativo también trabajó personal de Bomberos Voluntarios de Las Breñas, colaborando en las tareas de asistencia y seguridad en el lugar del siniestro. El hecho es investigado para determinar las causas que provocaron el despiste y posterior vuelco.