UN SUEÑO DE CASI 40 AÑOS HECHO REALIDAD: CHARATA YA TIENE SU NUEVA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL

El gobernador Leandro Zdero inauguró este martes el nuevo edificio de la Escuela de Educación Especial N° 19 “Naum Kohanoff” de Charata, una obra largamente esperada por la comunidad educativa que beneficiará a 83 estudiantes con discapacidad.

Tras el tradicional corte de cintas, el mandatario provincial expresó su satisfacción por concretar una obra histórica para la institución. “La historia de cómo se fue gestando esta escuela es similar a la de tantas otras instituciones de nuestra provincia. Esos sueños que parecían pequeños se transformaron en una demanda de inclusión y en grandes anhelos que hoy se hacen realidad”, señaló.

En ese sentido, recordó el gesto solidario de Naum Kohanoff, quien donó el inmueble donde funcionó la escuela durante décadas. “Hoy abrazamos una larga historia que comenzó con esa acción generosa y que se corona con un edificio propio para educar, inculcar valores y acompañar el trayecto de formación de nuestros chicos”, afirmó.

Zdero destacó además la decisión de hacer la obra. “Era importante terminar este edificio porque la comunidad de Charata lo esperaba desde hace mucho tiempo. La emoción de la directora refleja el sentimiento de los docentes, los estudiantes y sus familias. La escuela tiene sentido cuando nuestros chicos aprenden, cuando pueden incluirse e integrarse, y ese es el verdadero sentido de la educación especial”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que el desafío es continuar trabajando por una mayor inclusión e integración de los estudiantes en otros establecimientos educativos, fortaleciendo las oportunidades para todos. La construcción fue financiada a través de FONPLATA y representa un paso fundamental para fortalecer la educación inclusiva en la provincia.

Por su parte, el intendente de Charata, Rubén Rach, calificó la jornada como un momento histórico para la ciudad y agradeció al Gobierno provincial por atender el pedido de finalizar una obra tan anhelada por docentes, alumnos y familias. También destacó el trabajo del personal municipal y valoró la presencia de Roberto Kohanoff, hijo del benefactor que hace casi 40 años realizó la donación del inmueble para la escuela.

A su turno, la directora de la institución, Luisa Ester Chávez, expresó su emoción por la concreción de un sueño colectivo. “Hoy inauguramos un nuevo capítulo de esta historia. El anhelo de un grupo de familias se hace realidad gracias a la pasión, el esfuerzo y la dedicación de muchas personas que trabajaron para que hoy tengamos nuestro propio edificio”, manifestó. Este edificio es el reflejo de una sociedad que avanza cuando reconoce el valor de la inclusión, cuando entiende que las diferencias nos enriquecen y apuesta por una educación que abra puertas y derribe barreras”, agregó.

En tanto, Roberto Kohanoff recordó el compromiso solidario de su padre. “Ese gesto de donar el edificio para ayudar a tantas familias con hijos que tenían dificultades me impulsa hoy a renovar ese compromiso familiar y seguir acompañando esta iniciativa”, expresó.

La Escuela de Educación Especial N° 19 brinda servicios de estimulación temprana, abordaje pedagógico complejo, Nivel Inicial Especial y Primario Especial. Además, cuenta con secciones destinadas a estudiantes ciegos y con disminución visual, sordos e hipoacúsicos, formación laboral y servicio de inclusión escolar.

Acompañaron la inauguración, la senadora Silvana Schneider; la presidente de IPRODICH, Ana Mitoire; el concejal Alejandro Barcala, Gustavo Santo, de Protección Civil; en representación del Ministerio de Educación, la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti; la subsecretaria de Coordinación Presupuestaria y Financiera, Belén Peláez Alcalá; el subsecretario de Ciencia y Tecnología, Facundo Benítez; la directora de la Regional Educativa 8 A, Mónica Weher; legisladores provinciales, junto a demás autoridades y vecinos.

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