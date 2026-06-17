Un juez ordena suspender la privatización de AySA hasta determinar el pasivo ambiental

Un juez en lo Contencioso Administrativo número 2 de La Plata, Mariano López, decretó una medida cautelar que frena el proceso de venta de los activos de la empresa proveedora de agua y saneamiento AySA. La decisión judicial surge a partir de una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino. El organismo alertó sobre los perjuicios ambientales que supone el actual proceso de privatización, argumentando que no contempla los elementos básicos para garantizar el acceso al agua. Además, la demanda advierte que se desconoce la probada existencia de pasivos ambientales en el territorio bonaerense.