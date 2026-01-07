TRUMP ASEGURA QUE VENEZUELA LE ENTREGARA HASTA 50 MILLONES DE BARRILES DE PETROLEO TRAS CAPTURAR A MADURO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las autoridades interinas de Venezuela acordaron entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad para que sean vendidos en el mercado estadounidense y, según él, el producto de esas ventas será gestionado bajo su supervisión para beneficiar tanto a ciudadanos venezolanos como estadounidenses. La información fue difundida a través de una publicación en su red social Truth Social.

Trump instruyó al secretario de Energía, Chris Wright, a poner en marcha «de inmediato» la operación, que implica transportar el crudo en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en puertos de Estados Unidos.

El anuncio tras el ataque militar en Caracas y captura de Nicolás Maduro. La presidenta a cargo, Delcy Rodríguez, aseguró que «ningún agente externo está gobernando el país».

Antes del anuncio oficial, la petrolera estadounidense Chevron ya había movilizado al menos once buques cisterna con destino a puertos venezolanos para recoger crudo que había quedado almacenado tras el bloqueo impuesto por Washington a las exportaciones. Para Chevron, esta dinámica refuerza su papel como el principal exportador autorizado de crudo venezolano a Estados Unidos, incluso en medio de sanciones y reconfiguraciones del sector.

Según datos de Bloomberg, esas naves llegarían este mes a los puertos de José y Bajo Grande, en el noroeste de Venezuela, marcando un incremento de la actividad exportadora respecto a diciembre, cuando nueve buques realizaron operaciones similares. Una vez cargado, el petróleo se destinará a las refinerías estadounidenses para su procesamiento.