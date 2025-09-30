Triple femicidio de Florencio Varela: Víctor Sotacuro y Florencia Ibañez declararon y dieron nombres

Respecto al posible rol de, el abogado aseguró queal momento del triple crimen: “Estuvo durmiendo en una estación de servicio, están las cámaras», sostuvo. Además, explicódel hombre «no es una mordedura, son heridas de las esposas y todavía tiene inflamado”.

También confirmó que Sotacuro «solo conoce a un tal David, el albañil, que es quien lo contrató para hacer el viaje».

Tras declarar durante más de una hora, Sotacuro fue trasladado al penal de Sierra Chica. Resta esperar si la Justicia ordena o no la prisión preventiva.

La joven fue detenida ayer luego de ofrecer una entrevista en televisión como parte de un acuerdo alcanzado entre su defensa y el Juzgado de Garantías No 4 de La Matanza. Ibañez aparece en una grabación que fue incorporada a la causa.

Durante esa entrevista, Florencia aseguró que el auto Volkswagen Fox blanco blanco – vehículo que se habría utilizado como vehículo de apoyo para el triple crime – es de Sotacuro y que aquel viernes 19 de septiembre se cruzaron “de casualidad”. Aseguró que había sido contactado por alguien de confianza para realizar el viaje desde Florencio Varela.

Sobre el trayecto, indicó que el vehículo era manejado por un tal Diego y que su tío iba sentado atrás.

Por el triple femicidio narco hay, hasta el momento, siete detenidos: Miguel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Ibarra (19) y Andrés Parra (18), quienes permanecen alojados en el complejo penitenciario de Melchor Romero, en las inmediaciones de La Plata. Por otra parte, Ariel Giménez, señalado como el hombre contratado para cavar los pozos donde fueron enterrados los cuerpos, cubiertos con hormigón, se negó a declarar.

Detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela.

Mientras tanto, continúan las búsquedas de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 23 años.