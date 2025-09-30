TRIPLE FEMICIDIO DE FLORENCIO VARELA: VÍCTOR SOTACURO Y FLORENCIA IBAÑEZ DECLARARON Y DIERON NOMBRES
Ambos detenidos pusieron fin al pacto de silencio y aportaron información de relevancia para la causa. Ahora, se instaló el secreto de sumario.
Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibañez y declararon ante el fiscal
Florencia Ibañez, la sobrina de Víctor Sotacuro, el ciudadano peruano sospechado de tener un rol como partícipe en el triple crimen de Florencio Varela, declaró este martes durante 45 minutos en la fiscalía de San Justo.
También confirmó que Sotacuro «solo conoce a un tal David, el albañil, que es quien lo contrató para hacer el viaje».
Tras declarar durante más de una hora, Sotacuro fue trasladado al penal de Sierra Chica. Resta esperar si la Justicia ordena o no la prisión preventiva.
La joven fue detenida ayer luego de ofrecer una entrevista en televisión como parte de un acuerdo alcanzado entre su defensa y el Juzgado de Garantías No 4 de La Matanza. Ibañez aparece en una grabación que fue incorporada a la causa.
Durante esa entrevista, Florencia aseguró que el auto Volkswagen Fox blanco blanco – vehículo que se habría utilizado como vehículo de apoyo para el triple crime – es de Sotacuro y que aquel viernes 19 de septiembre se cruzaron “de casualidad”. Aseguró que había sido contactado por alguien de confianza para realizar el viaje desde Florencio Varela.
Sobre el trayecto, indicó que el vehículo era manejado por un tal Diego y que su tío iba sentado atrás.
Por el triple femicidio narco hay, hasta el momento, siete detenidos: Miguel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Ibarra (19) y Andrés Parra (18), quienes permanecen alojados en el complejo penitenciario de Melchor Romero, en las inmediaciones de La Plata. Por otra parte, Ariel Giménez, señalado como el hombre contratado para cavar los pozos donde fueron enterrados los cuerpos, cubiertos con hormigón, se negó a declarar.
Mientras tanto, continúan las búsquedas de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 23 años.