TRES ISLETASS: DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO ENTREGÓ NUEVAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

Desde la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio se celebra que una vez más se logró hacer entrega de tres pensiones no contributivas tramitadas por esta oficina. Cabe mencionar que desde ésta área municipal se trabaja a lo largo todo el año para que todas las personas que lo necesitan obtengan el beneficio.

La pensión no contributiva se concede a todas aquellas personas mayores de 65 años, que estén en situación de necesidad, carezcan de recursos suficientes y no hayan cotizado nunca o no tengan el tiempo mínimo de cotización para acceder a una pensión de jubilación contributiva

