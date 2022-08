TRES ISLETAS FESTEJÓ SU 85º ANIVERSARIO HOMENAJEANDO A LOS INMIGRANTES

La localidad celebró este viernes su cumpleaños con una agenda de actividades, donde se destacó la presencia de las colectividades de inmigrantes.

En la fría mañana de este viernes, el programa comenzó en la plaza central de Tres Isletas con el izamiento de la bandera nacional, a cargo de autoridades municipales e instituciones y el izamiento de banderas de las colectividades por inmigrantes y descendientes.

Luego, el intendente Ladislao Perduk y el presidente del Concejo Deliberante, colocaron una ofrenda floral en el Monumento de los Inmigrantes, ubicado también en la plaza central de la ciudad.

Acompañaron concejales, secretarios y coordinadores del Gabinete municipal, personal de las diferentes áreas del municipio, excombatientes de Malvinas, familiares de inmigrantes y descendientes.

OFRENDA FLORAL EN EL CEMENTERIO LOCAL

Después del izamiento de la bandera argentina y las banderas de las colectividades en la plaza central, el intendente Ladislao Perduk, el presidente del Concejo Deliberante, concejales, el equipo del gabinete municipal y autoridades educativas, se dirigieron al cementerio local donde colocaron una ofrenda floral en homenaje a los primeros pobladores.

CARTEL EN LENGUA QOM Y MOQOIT

El jefe comunal y el presidente del Concejo descubrieron el cartel con la imposición del nombre de Tres Isletas en lengua qom y moqoit. El cartel está ubicado en el acceso a la ciudad y el objetivo es fomentar el conocimiento de la existencia de comunidades aborígenes en nuestra localidad y la integración del idioma.

ACTO CENTRAL

En el acto central por el 85º aniversario de Tres Isletas acompañaron al intendente Ladislao Perduk, al Concejo Deliberante y los equipos de trabajos del Ejecutivo Municipal, la secretaria de Municipios de la Provincia, Beatriz Bogado; el ministro de Gobierno del Chaco, Juan Manuel Chapo; el diputado provincial, Sebastián Lazzarini; el diputado provincial Salvador Jaime Parra Moreno; el diputado nacional Gerardo Cipolini, autoridades judiciales, religiosas y de las fuerzas de seguridad.

También los intendentes de Quitilipi, Ariel Lovey; de Miraflores, Jorge Frank; de Misión Nueva Pompeya, Vicente González; y la concejal de Quitilipi, Marta Brolo.

OTROS REPRESENTANTES DESTACADOS

En esta fecha especial, uno de los oradores también fue el ex intendente, ex diputado provincial y ex vice gobernador del Chaco, Miguel Pibernus, quien en esta ocasión dirigió unas palabras en representación de los primeros pobladores inmigrantes.

También acompañaron autoridades policiales; la Banda Militar Ministro Domingo Maracci de la Base de Apoyo Logístico de la Tercera Brigada de Monte; la Reina Departamental 2022 Carla González, con sus princesas Celeste Melina Peña y Aldana Nerina Radalj, y representantes eclesiásticos.

