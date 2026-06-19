TRES ISLETAS ALLANAMIENTO POR ABIGEATO: SECUESTRAN CARNE, ARMAS Y DETIENEN A DOS HOMBRES

Secuestraron evidencias vinculadas a la faena de un animal denunciado como sustraído.

Esta tarde, pasadas las 18, efectivos del Departamento de Seguridad Rural de Juan José Castelli realizaron un allanamiento en un predio del paraje El Tacuruzal, en jurisdicción de Tres Isletas, en el marco de una causa por “Supuesto Abigeato”.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron más de 60 kilos de carne bovina, un cuero con la marca del productor damnificado, restos del animal faenado, armas de fuego, cuchillos y otros elementos utilizados para la faena y comercialización de carne.

Finalmente, como resultado del operativo, dos hombres de 58 y 62 años fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental. Tras ser examinada por un veterinario policial, la carne secuestrada fue destruida al no encontrarse apta para el consumo humano.

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