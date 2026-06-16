TREN 25 DE MAYO: TERCERA SEMANA CONSECUTIVA DE ATENCIÓN Y SERVICIOS EN EL CHACO

Desde hoy y hasta el viernes 19 de junio, de 9:00 a 17:00, equipos interdisciplinarios de Provincia y Nación están brindando atención y servicios a los pobladores de Presidencia Roque Sáenz Peña y localidades vecinas.

Con gran convocatoria de gente en la estación del ferrocarril de Presidencia Roque Sáenz Peña, se habilitó la tercera semana de atención integral del operativo que tiene como eje al Tren 25 de Mayo. Previamente la población del Chaco accedió desde Hermoso Campo y General Pinedo, gracias a la articulación del Gobierno del Chaco con el Ministerio de Capital Humano de la Nación que continuarán garantizando derechos hasta el 3 de julio del 2026.

Son vagones donde la gente puede acceder sin costo, a variados controles preventivos de salud, vacunación, trámites, prestaciones sociales y propuestas recreativas y culturales. A ello se suman otras unidades móviles como la del Registro Civil, donde la gente puede realizar trámites relacionados al DNI, entre otros. Al llegar, la gente se registra mediante un fichado y se le otorga el turno, después es atendida por equipos de profesionales, realizándose controles preventivos de salud, o tramitando prestaciones sociales y disfrutando de propuestas culturales, especialmente los más pequeños. Entre las especialidades de los consultorios se encuentran: fonoaudiología, oftalmología, clínica médica, pediatría, odontología, cardiología, salud mental, ecografía y obstetricia, enfermería y vacunatorio, sumándose biblioteca y cine, trámites de Ñachec, Iprodich, Anses, Renaper, sumándose para consultas e informes otros organismos, contando con el acompañamiento de Ecom, de la Policía, entre otros.

El inicio de la jornada contó con la presencia del ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Diego Gutiérrez, que se vio sorprendido por la gran afluencia de gente en Sáenz Peña: “la verdad que está superando ampliamente las expectativas, estamos tratando de coordinar con todo el equipo en territorio los detalles para acelerar la atención al máximo con el objetivo primordial de que la gente hoy se vaya atendida, o a lo sumo tenga turno para los días subsiguientes que estaremos en esta localidad”. Y agregó: “esta es la tercera semana de atención, ya hemos otorgado más de 10.000 prestaciones y atenciones solo en dos primeras paradas, las de Pinedo y Hermoso Campo. Claramente al ver esta cola de gente, hay demanda y gran expectativa, no solo por cuestiones de salud sino de otras atenciones complementarias, como las del Ministerio de Gobierno con Renaper, Anses, Iprodich, Pami e Insssep, es decir aprovecha para hacer todo tipo de trámites en el mismo momento y en el mismo lugar, generándose esta cercanía que el Gobernador nos ha pedido, ha sido muy claro, él quiere, más allá de funcionarios de territorio, quiere el Estado, el Gobierno esté permanentemente al servicio de la gente”.

CRONOGRAMA RESTANTE

La cuarta semana, del 22 al 26 de junio, será el turno de la estación Cacuí, de la localidad de Fontana. La quinta semana, del 29 de junio al 3 de julio, será en el Puerto de Barranqueras, donde se realizará la última parte del operativo integral del Tren 25 de Mayo.

Relacionado