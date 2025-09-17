Trabajadores del Garrahan denuncian que recaudación del hospital va a parar a un fondo de inversión de Luis Caputo

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, junto a la Comisión de Salud del Congreso de la Nación, solicitó el informe de la auditoría de los bienes administra el Consejo de Administración y, según denunció Norma Lezana, secretaria general del gremio parte de la recaudación está destinada a un “fondo de inversión de Luis Caputo”.

En diálogo con NA, Lezana aseguró que «esto es un escándalo» y aseguró que todos los empleados del Garrahan están “conmocionados” con la situación. Paralelamente, las autoridades del Hospital le sugirieron que, si lo que afirman es real, “hagan un juicio”.

Se están guardando 40.000 millones de pesos de la recaudación del tercer pagador (que es lo que el Hospital cobra a las obras sociales y prepagas) que representa al 35% de las prácticas que se realizan en nuestro hospital y que, que representa al 35% de las prácticas que se realizan en nuestro hospital y que, en lugar de ser distribuidas como corresponde a obras de infraestructura y, en gran parte a un ítem que se llama recursos genuinos que percibimos en nuestros salarios, se lo están guardando, se lo están reservando, en un fondo de inversión de (Luis) Caputo”, planteó.

Estos fueron los números que se conocieron ayer, después de que se presentara el balance del Hospital durante todo el 2024 y que, según informaron, el dinero recaudado fue dirigido al Fondo de Inversión Carlos Pellegini, que pertenece a Banco Nación. “Los funcionarios que nos dicen ‘que no hay plata y que somos ñoquis’, ya no pueden esconder que esta plata existe”, agregó Lezana. “Los funcionarios que nos dicen ‘que no hay plata y que somos ñoquis’, ya no pueden esconder que esta plata existe”, agregó Lezana.