TACO POZO SECUESTRARON MÁS DE 200 KILOS DE HOJA DE COCA OCULTOS EN UN COLECTIVO DE TOUR DE COMPRAS

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Operaciones Drogas Interior de Taco Pozo durante un operativo de prevención sobre la Ruta Nacional N° 16.

Hoy cerca de las 14, personal policial que realizaba controles vehiculares e identificación de personas interceptó dos colectivos de tour de compras provenientes de Aguas Blancas, Bolivia, con destino a la provincia de Buenos Aires.

Posteriormente, ambos vehículos fueron trasladados al predio de la ex terminal de ómnibus de Taco Pozo para efectuar una inspección más exhaustiva de la carga transportada. Durante la requisa de uno de los colectivos, los agentes detectaron varios bultos ocultos entre mercaderías y pertenencias de los pasajeros.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron 15 bultos de nylon que contenían un total de más de 200 kilogramos de hoja de coca, distribuidos en distintos sectores del transporte y camuflados entre otros elementos. El cargamento fue valuado en alrededor de 14.000.000 pesos, según el informe de aforo realizado por personal de Aduanas.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, se procedió al secuestro de la totalidad de la carga en el marco de una causa por “Supuesta Infracción al Código Aduanero». No se registraron personas aprehendidas en el procedimiento.

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