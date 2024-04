«SOY INOCENTE», LAS ÚLTIMAS PALABRAS DE AÍDA AYALA A POCOS DÍAS DEL VEREDICTO DE LA CAUSA LAVADO II

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

A seis años del inicio de la causa Lavado II y a 8 meses del inicio del juicio, comienza la etapa final del proceso. El Tribunal Oral de Resistencia, integrado por los jueces Enrique Bosch, Juan Manuel Iglesias y Noemí Berros, comenzó a deliberar y se espera que el 8 de mayo a las 12 horas se conozca el veredicto que determine si hubo o no responsabilidad de Aída Ayala y Jacinto Sampayo en los supuestos hechos de corrupción que beneficiaron a la empresa PIMP S.A.

La investigación inició en 2018 por un presunto negocio en la gestión de Aída Ayala dentro del Municipio de Resistencia, que habría beneficiado a la empresa PIMP S.A con la recolección de residuos en la ciudad. En todo este proceso, se cree que la exintendente «dispuso los mecanismos, personas y empresas que resultaron determinantes para influir en los procesos de licitación lanzados desde el municipio a su cargo».

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, para el Ministerio Público Fiscal, junto a Ayala, fue ideólogo de una «organización ilícita que se apropió de recursos públicos para luego blanquearlos mediante diversas maniobras».

La última etapa del juicio se produjo esta semana cuando el TOF invitó a los imputados a dar sus últimas palabras. Sampayo optó por el silencio, no así Ayala, que entre lágrimas, proclamó su inocencia y reiteró lo que oportunamente declaró: «La causa fue armada».

«Soy inocente, quiero reafirmar en este acto mi inocencia y decir que definitivamente esta fue una causa armada. Armada porque las pruebas están a la vista, el objetivo era mi persona. Fue en el 2017, luego de ese éxito rotundo donde yo me postulaba a la gobernación . El objetivo era terminar políticamente con mi carrera y aquí están las pruebas. Yo estoy proscripta . No solo políticamente, estoy proscripta en esta sociedad. Lograron su objetivo. Les pido, ustedes tienen las pruebas, que las lean, que las valoren, creo en la Justicia y fundamentalmente creo en ustedes. Yo soy inocente y la gente muchos los saben si preguntan a los vecinos. Di mi vida por la ciudad de Resistencia y solo estoy pidiendo verdad y justicia . Estoy pidiendo que me devuelvan esas únicas banderas que yo las enarbolé siempre que son de la honestidad y de la transparencia, me las han arrebatado», dijo quebrada la ex diputada nacional.

Otro de los que sí habló fue uno de los protagonistas de la causa, Daniel Alejandro Fischer, a quien acusan de conformar «una organización destinada a la obtención de beneficios económicos, a través de la implementación de mecanismos articulados para resultar adjudicatarios de determinadas prestaciones por parte de la Municipalidad de Resistencia, valiéndose para ello de la conformación de sociedades creadas a medida tanto para resultar beneficiados en las licitaciones, y al mismo tiempo para ocultar la identidad de los verdaderos dueños» (delitos precedentes)», entre otros delitos.

«Al fiscal lo escuché incurrir en los mismos errores que nosotros habíamos marcado, tanto en el requerimiento como en su alegato, y la verdad falta a la verdad. Por eso le pido al Tribunal, con el mayor de los respetos, que contrasten lo que dice el fiscal y las pruebas que él dice tener, con las que nosotros también expusimos y que están dentro del expediente», comenzó Fischer.

El abogado dijo que tanto él como su familia cayeron en una «disputa política que nos ha afectado mucho». «Estamos embargados, inhibidos desde el año 2018. Hemos pasado enfermedades, mucha tristeza y entonces lo que yo les quiero pedir señores jueces que nos devuelvan la dignidad que nos sacaron y que se haga justicia «, cerró.

EL DÍA PREVIO

El fiscal Federico Carniel respondió a las nulidades y cuestiones planteadas en los alegatos por los defensores de los 17 imputados. Respecto al pedido de nulidad por la «inexistente» llamada anónima, Carniel dijo que esa cuestión ya fue desestimada por Casación Penal previamente, la cual fijó el criterio de que la llamada sí existió.

En cuanto al polémico alegato de la abogada defensora de Aída Ayala, Olga Mongelós, quien manifestó su intención de «ventilar» una supuesta relación sentimental en el año 2002 entre la jueza federal Zunilda Niremperger y el imputado Fischer, lo que consideró una afectación al principio de la imparcialidad, Carniel definió como un «disparate» los argumentos esgrimidos.

«Si vamos a perder tiempo contestando este tipo de cuestiones, me gustaría darle un toque de seriedad y entender qué fue lo que pasó según la versión de la defensa. La doctora Niremperger aprovechó que lo tenía al señor Fisher como imputado e intentó vengarse de aquella relación, no solo contra él sino contra la ex suegra», interpretó el fiscal sobre lo que quiso decir Mongelós y añadió que, en la versión de la abogada, los procedimientos fueron «motivados por ese rencor personal y por la influencia del ex intendente Capitanich», quien, según la letrada, «manejaba el juzgado».

A esto, el representante del MPF recordó distintas resoluciones previas, repasó cómo se llevó a cabo el proceso, quiénes intervinieron y expresó que «todos los actos fueron convalidados por la alzada».

Finalmente, entre otros planteos, Carniel respondió nulidades respecto a la supuesta indeterminación del hecho, afectación del principio de legalidad e indeterminación del monto de la multa».

Desde ahora, inician jornadas cruciales para el tribunal que delibera la situación de cada uno de los imputados en la compleja causa Lavado II que podría tener un veredicto en menos de dos semanas.

EL PEDIDO DE PENAS DE LA FISCALÍA

Los fiscales solicitaron las siguientes penas para cada imputado en el caso:

1. Aída Ayala: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua por coautora de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la Administración Pública, considerados como delitos precedentes del lavado de activos agravado por ser miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza.

2. Sampayo: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua por coautor de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la Administración Pública en concurso ideal entre sí, en concurso real con lavado de activos agravado por ser miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza.

3. Daniel Fischer, Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez: 8 años de prisión como coautores de defraudación contra la Administración Pública en concurso real con lavado de activos agravado por ser miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza.

4. Patricia Vázquez y Rolando Javier Acuña: 7 años de prisión como partícipes necesarios de defraudación contra la Administración Pública en concurso real con lavado de activos agravado por ser miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza.

5. Fatima Jessica Rigassio, Diego Alberto Martínez Guarino, Cristian Adrián Zapata y Luis Guillermo Escobar: 3 años de prisión. Rigassio como partícipe necesaria y los otros como partícipes secundarios.

6. Eulalio Bouza: 4 años de prisión como partícipe necesario en los delitos precedentes y como partícipe secundario en el lavado de activos.

7. Enrique Baumwollspinner, Elsa Martínez, Monica Centurión y Víctor Hugo Quiroz: 3 años de prisión como partícipes secundarios del delito de lavado de activos agravado por ser miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza.

Además, solicitaron que todos los acusados paguen una multa de dos veces el monto de la operación y se les decomisen los bienes producto o provecho del delito de lavado de activos, para asegurar las penas pecuniarias y las costas del proceso. Se pide la absolución de Natalia Soledad Martínez Guarino por aplicación del beneficio de la duda.

