SOLICITUD DE PARADERO

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaría Decima Resistencia, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de ORIANA INGRID DOMINGUEZ GOMEZ, de 18 años, de 1,65 metros de altura, de contextura física robusta, tez blanca, cabello largo hasta los hombros castaño oscuro, ojos color Se le ha visto por última vez en Pasaje Sante Fe 1626 en fecha 22/06/2026.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaría Decima Resistencia al o al servicio de emergencias 911.-

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